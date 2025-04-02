Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF Bahar dönemi vize sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF Bahar dönemi vize sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Tuğba Güner
14:532/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi sınav takvimini ve sınav yerlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, vize ve final sınav tarihleriyle ilgili duyurularını paylaştı. Sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranı araştırılırken, öğrenciler sınav hazırlıklarına başladı. Peki, AÖF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025 AÖF Bahar Dönemi ara sınavları (vize sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce öğrenebilecek.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayımlandığında, hangi okulda, hangi salonda ve saatte sınava gireceğiniz detaylı olarak belgenizde yer alacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA


AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025



#AÖF
#aöf sınav yerleri
#aöf giriş belgesi
#açıköğretim fakültesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF ARA SINAV TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları ne zaman?