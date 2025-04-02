Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025 Bahar Dönemi sınav takvimini ve sınav yerlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, vize ve final sınav tarihleriyle ilgili duyurularını paylaştı. Sınav tarihleri ve sınav yeri sorgulama ekranı araştırılırken, öğrenciler sınav hazırlıklarına başladı. Peki, AÖF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1 /3 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025 AÖF Bahar Dönemi ara sınavları (vize sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce öğrenebilecek.

2 /3 AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayımlandığında, hangi okulda, hangi salonda ve saatte sınava gireceğiniz detaylı olarak belgenizde yer alacak. AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

