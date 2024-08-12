AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim lisesi AÖL ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündeme geldi. 2024-2025 AÖL kayıt tarihleri ile ilgili olarak henüz MEB tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Peki AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? açık lise AÖL kayıtları nasıl, nereden yapılacak? AÖL kayıt için istenen belgeler nedir, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

1 / 10 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. MEB AÖÖ 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile beraber sınav takvimi de gündemde. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, yeni dönem Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL ücreti ne kadar?

2 / 10 AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı ve 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını aol.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor. Yanı sıra 2024-2025 yılı Açık Lise 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde uygulanacak.

3 / 10 AÖL ilk kayıt nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Belirlenen ücret Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ödenir.

4 / 10 Ücretin bir bölümü ise kayıt yaptırılan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödenir. Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir

5 / 10 Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.

6 / 10 Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir. Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.

7 / 10 AÖL kayıt ücretleri ne kadar? Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL'dir. Bu bedelin; 30 TL'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

8 / 10 10 TL'sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz. Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

9 / 10 AÖL kayıt çiyin gerekli belgeler neler? A-İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler T.C. Kimlik No Beyanı, Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).