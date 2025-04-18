Açık öğretim lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavı 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında MEB AÖL sınav sonuç duyurusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı ile 2025 ve 2026 sınav tarihleri.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrencilerin gözü kuşağı MEB AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihinde. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Açılan ekrandan sınav sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.
AÖL SINAV SONUÇ İTİRAZ SÜRECİ
Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde itirazda bulunabilirler. İtiraz işlemleri için Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank şubelerine başvurarak gerekli ücreti yatırmaları gerekmektedir.
AÖL SINAV TAKVİMİ 2025
2024-25 AÖL 3. dönem sınavları: 19-20 Temmuz (e-Sınav Temmuz 2025),
2025-26 AÖL 1. dönem sınavları: 20-21 Aralık (e-Sınav Aralık 2025).