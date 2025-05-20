Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs yani bugün sona eriyor. 3. dönem açık lise AÖL sınav yerlerini ve saatlerini gösteren giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak. Peki AÖL sınavı ne zaman? İşte MEB AÖL sınav tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, uzaktan eğitim modeliyle lise eğitimi veren bir kurumdur. AÖL'de örgün eğitimdeki gibi sınıf geçme sistemi yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. MEB açık lise sınav takvimini duyurdu. AÖL sınavına katılacak adaylar e-Sınav ve yazılı sınav takvimini merak etmeye başladı. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınav yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. DÖNEM YAZILI VE E-SINAV NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği açık lise sınavlarının 3'üncüsü yazılı ve online olarak gerçekleşiyor. MEB AÖL 3. dönem yazılı tarihleri:
19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL E SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL e-Sınav ise tek oturumda 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacaklar ilk olarak 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında AÖL resmi sayfasından sınav randevusu oluşturmalı.
AÖL AÇIK LİSE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav yerlerini ve saatlerini gösteren giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak.
e-Sınav için sınav giriş belgeleri de 23 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Giriş belgelerini öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek.
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavına dair sorular ve cevaplar 23 Temmuz'da ilan edilecek. Yazılı ve online sınav sonuçları da 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime sunulacak.
AÖL DERS GEÇME NASIL OLUR, KREDİ SİSTEMİ NEDİR?
Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;
Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başarılı olduğu dersin kredisini kazanır. Başarılı olamadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.
18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı dersi hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.
Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.