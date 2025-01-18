Tasarımı ve lansman tarihi





Apple, yeni CarPlay’in tam lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak bu gelişmiş sistemin, CarPlay 2.0 destekli araçlarla 2024 yılının sonunda kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Söylenene göre, yeni CarPlay sürümü mevcut versiyondan tamamen bağımsız bir deneyim sunacak ve Apple’ın “daha gelişmiş bir ekosistem” oluşturma stratejisinin bir parçası olacak. Apple’ın bu yeniliği, kullanıcılar arasında hem heyecan hem de bazı sorular yarattı. Özellikle, “CarPlay 2.0 neden mevcut sürümün üzerine eklemek yerine baştan tasarlandı?” gibi sorular gündemde. Yeni sistemin, kullanıcıların dikkatini dağıtmadan güvenli ve kolay bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.