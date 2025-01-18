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CarPlay 2.0, tasarımında önemli yeniliklerle geliyor! Apple CarPlay 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?

CarPlay 2.0, tasarımında önemli yeniliklerle geliyor! Apple CarPlay 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?

Tuğba Güner
14:4818/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Apple, yeni nesil CarPlay desteğine sahip ilk araç modellerinin 2024'te piyasaya sürüleceğini belirtilmişti. Yılın bitmesine üç haftadan az bir süre kala şirketin bu hedefe ulaşması için zaman daralıyor. Apple, 2022 yılındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında yaptığı bir açıklamada, yakında yeni bir CarPlay sürümünün, bağlı otomobiller için yeni gösterge panelleri ve özelliklerle geleceğini duyurmuştu. Peki, Apple CarPlay 2 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler? Apple CarPlay 2 hakkında bilgiler...

Apple CarPlay 2.0 ilk kez ortaya çıktı


Yeni CarPlay 2.0 sürümü, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac arayüzlerine alıştıkları deneyimi araç ekranlarına taşıyor. Sol kısımda yer alan hızlı uygulama çubuğu korunurken, eklenen widget’lar sayesinde kullanıcılar, sürüş sırasında ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla erişebilecek. Widget’lar, hem bilgiye erişimi kolaylaştırıyor hem de sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor.


İşte CarPlay 2.0 ile gelen yeni widget özellikleri


Saat widget’ı: Farklı şehirlerdeki saat dilimlerini kolayca görüntüleme imkanı sunuyor.


Hava durumu widget’ı: Güncel hava tahminleriyle sürüş koşullarını daha iyi planlamanızı sağlıyor.


Takvim ve hatırlatıcı widget’ı: Yaklaşan etkinlik ve görevleri doğrudan ekrandan takip etmenize olanak tanıyor.


Kombine widget: Navigasyon ve medya oynatma bilgilerini tek bir ekranda birleştirerek çoklu görev yönetimini kolaylaştırıyor.


Medya oynatma widget’ı: Albüm kapakları, çalma ilerleme çubuğu gibi detaylarla müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni nesil CarPlay neler getirecek?


Apple CarPlay 2 yenilikler

Tam Boyutta Gör

Gösterge paneli entegrasyonu

Klima kontrolleri

Çoklu ekran desteği

Araçlar

FM Radyo uygulaması

Yeni CarPlay uygulamaları

Tasarımı ve lansman tarihi


Apple, yeni CarPlay’in tam lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak bu gelişmiş sistemin, CarPlay 2.0 destekli araçlarla 2024 yılının sonunda kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Söylenene göre, yeni CarPlay sürümü mevcut versiyondan tamamen bağımsız bir deneyim sunacak ve Apple’ın “daha gelişmiş bir ekosistem” oluşturma stratejisinin bir parçası olacak. Apple’ın bu yeniliği, kullanıcılar arasında hem heyecan hem de bazı sorular yarattı. Özellikle, “CarPlay 2.0 neden mevcut sürümün üzerine eklemek yerine baştan tasarlandı?” gibi sorular gündemde. Yeni sistemin, kullanıcıların dikkatini dağıtmadan güvenli ve kolay bir sürüş deneyimi sunması hedefleniyor.

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