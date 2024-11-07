1. ara tatil ne zaman 2024-2025 MEB tatil takvimi ile belli oldu. Okullarda kasım tatiline kaç gün kaldı sorusu kasım ayı ile birlikte merak konusu oldu. MEB çalışma takvimi 2024-2025 2. dönem ara tatil ne zaman, 15 tatil ne zaman ve yaz tatili tarihleri araştırılıyor. Birinci ara tatil olan kasım ara tatili için planlar yapılmaya başlandı. İlk ara tatil için program yapmak isteyen veliler ve öğrenciler kasım tatili ne zaman araştırmalarına hız kazandırdı. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatile çıkacaklar.