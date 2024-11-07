Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, kasım ayında 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler, zorlu bir dönemim ardından ara tatil sürecine girecek. İlk dönemin ara tatili için gün sayan öğrenciler, MEB takvimini inceliyor. Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek. Okullarda 1. ara tatil ne zaman 2024, bu hafta mı? MEB 1. ara tatiline kaç gün kaldı? Okullarda Kasım ara tatili 2024 tarihleri
1. ara tatil ne zaman 2024-2025 MEB tatil takvimi ile belli oldu. Okullarda kasım tatiline kaç gün kaldı sorusu kasım ayı ile birlikte merak konusu oldu. MEB çalışma takvimi 2024-2025 2. dönem ara tatil ne zaman, 15 tatil ne zaman ve yaz tatili tarihleri araştırılıyor. Birinci ara tatil olan kasım ara tatili için planlar yapılmaya başlandı. İlk ara tatil için program yapmak isteyen veliler ve öğrenciler kasım tatili ne zaman araştırmalarına hız kazandırdı. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatile çıkacaklar.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? İŞTE İLK ARA TATİL TARİHİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ara tatil uygulamasının süreceğini duyurdu. Bu kapsamda, okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için ilk ara tatil başlamış olacak.
MEB’in takvimine göre ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacaklar.
Ara tatilin ardından okullar 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılarak eğitim-öğretim sürecine kaldığı yerden devam edecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
MEB TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025