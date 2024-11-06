Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren muayene ücretlerine artış geliyor. TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2025'te araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. Peki 2025 yılında araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte otomobil, motosiklet, minibüs araç muayene ücreti…
Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak ortaya çıkıyor.
Bu yılın yeniden değerleme oranı ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte yüzde 49 olarak kesinleşti. Yeniden değerleme oranın değişmesi ile birlikte trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretleri de zamlanacak.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR?
Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025'te uygulanacak araç muayene ücretleri şu şekilde;
Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye,
Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye,
Otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkacak.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Tüm istasyonlarımızda kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.
2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.
Araç muayene fiyatlarına KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Aracınızın ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak yaptırılabilir. Her bir ücretli muayene için bir muayene tekrarı hakkı vardır. Ancak; süresi içinde muayene tekrarı yapılmayan araçlar, muayene tekrarı hakkını kullanan araçlar ile 2918 sayılı kanunun 34’üncü maddesi kapsamında üzerinde değişiklik (tadilat) yapılan araçlar, yeniden muayene edilir ve muayene ücreti tam olarak alınır.
Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını,Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.