ARNAVUTKÖY'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT 2025

Arnavutköy Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edilmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, Arnavutköy'deki okullar için tatil kararıyla ilgili açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.