Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. Kar yağışı İstanbul Havalimanı Yolu ve çevresinde etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla beraber 20 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Yarın Arnavutköy'de okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin valilikten gelen son açıklamalar...
İstanbul Arnavutköy’de yollar beyaza büründü bir İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular mağdur olurken, uzun araç kuyruğu oluştu.
ARNAVUTKÖY'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 19 ŞUBAT 2025
Arnavutköy'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi, 19 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları var mı gibi sorular günün gündeminde merkeze yerleşti. Bugün itibarıyla İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Arnavutköy’de ise kar, sabah saatlerinden itibaren hızla etkili olmaya başladı. Bugün Arnavutköy'de okullar tatil edilmedi.
ARNAVUTKÖY'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT 2025
Arnavutköy Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edilmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, Arnavutköy'deki okullar için tatil kararıyla ilgili açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
İSTANBUL VALİSİ UYARMIŞTI: TRAFİĞE ÇIKMAYIN!
İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada trafik konusunda vatandaşları uyararak kış lastiğine dikkat çekmişti. Acil işi olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül'ün bugün de okullarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
BİR İLÇEDE OKULLAR TATİL
İstanbul Sultangazi'de yoğun kar yağışına bağlı olarak okullar tatil edildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okullarla ilgili olarak tüm gözler Vali Gül'de! İstanbul'da şehrin genelinde olmasa bile ilçe ilçe bir tatil haberi bugün gelebilir. 20-21 Şubat yani Perşembe ve Cuma günleri birçok iş yeri evden çalışma modeline geçiş yaptı. Yarın ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olabilir.
BİRÇOK UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ!
Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait uçak seferlerinin birçoğu da iptal edildi. Olumsuz hava koşulları hava trafiğini de vurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakların büyük bölümü iptal edildi. Resmi duyuruları havayollarının internet sitelerinden takip edebilirsiniz.