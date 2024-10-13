Milyonlarca işçinin gözünün asgari ücreti ücret zammında. Haziran aylarında ara zam yapılmaması, asgari düzeyde olanların Ocak ayında alacakları zammı merak etmelerine neden oldu. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde en önemli veri enflasyon oranı olacak. Uzmanlar, enflasyon verilerinin yanı sıra ekonomik büyüme, yaşam maliyetleri ve yaşam standartlarını da dikkate alarak asgari ücretin ne kadar olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Güncel enflasyon tutarlarına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, asgari ücrette yapılan zam hakkında daha net bir tablo ortaya çıkacak. Peki 2025 asgari ücret yüzde kaç artar? İşte Ocak 2025 asgari ücret tahmini.
2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam, Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir konu haline geldi. Özellikle Temmuz ayında ara zam yapılmamasıyla birlikte, Ocak ayında yapılacak zam beklentileri daha da arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı sürprizi ortaya çıktı. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kada olur? Asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar.
Asgari ücret zammının belirlenmesinde en önemli veri, şüphesiz ki enflasyon olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, asgari ücretin ne kadar artacağı konusunda önemli ipuçları verecektir. Enflasyon oranı ne kadar yüksek olursa, asgari ücrete yapılacak zam da o kadar yüksek olma eğiliminde olacaktır.
Yıl sonu enflasyon rakamıyla ilgili ilk veri Orta Vadeli Program'dan gelmişti. Burada belirlenen oran yüzde 41.5 oldu. Ancak Merkez Bankası’nın (TCMB) ve diğer kuruluşların yaptığı anketlerden çıkman sonuçlarda oran yüzde 45'lere kadar çıkıyor. Tüm bu rakamlar komisyonun önüne gelecek ve bir karar verilecek. Kamuoyundaki beklentiler açıklanacak 2024 yılı enflasyon oranının üzerinde artış olması yönünde.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda da bulundu. Işıkhan, "Asgari ücret hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonumuz toplanmakta.
Şimdi aralık ayının başında işçi-işveren temsilcileriyle biz süreci başlatacağız. Biz de hükümet olarak süreci adil şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı dediğim gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bize belirledikten sonra maksimum faydada tüm tarafların işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olur? 2025 Asgari Ücret Tahminleri...
Şu anda asgari ücret zammı için net bir rakam vermek mümkün olmasa da, uzmanlar ve ekonomistler çeşitli tahminlerde bulunuyor. Bu tahminler, enflasyon beklentileri, hükümetin ekonomik politikaları ve iş dünyasının görüşleri gibi birçok faktöre dayanıyor.
Asgari ücret zammı ve emekli zammı için bir açıklama da gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Cem Küçük, 2025 asgari ücret ve emekli maaş zammı için rakam verdi. Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammına en az 5 puan refah Payı eklemesini beklediğini söyledi.
Cem Küçük, %30 zam çıkarsa %35 verileceğini, %40 zam oranı çıkarsa %45 verileceğini belirtti. Kendi tahminini de açıklayan Cem Küçük, Enflasyonun %30 çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en az %5 eklenmesini isteyeceğini dile getirdi. Küçük, asgari ücretin 23.000 TL yapılması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu defa 25 bin TL yapılacağını iddia etti.
Asgari ücret ne kadar olur?
- Yüzde 25'lik zamda asgari ücret 21 bin 252 lira
- Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira
- Yüzde 35'lik zamda 22 bin 953 lira
- Yüzde 40'lık zamda 23 bin 803 lira
- Yüzde 41.5'lik zamda 24.055 lira
- Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira
Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?
Çalışanlara ödenecek minimum maaş tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Asgari ücret belirleme görevini üstlenen bu komisyon, her yıl toplanır. Yapılan toplantılar neticesinde belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari maaş tutarı belirlenerek kamuoyu ile paylaşılır. İlgili komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından tespit edilen üyelerden birinin başkanlığında toplanır. Bahsi geçen komisyonda yer alan kişiler şöyledir:
ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi
En çok üye sayısına sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci
En çok üye sayısına sahip işveren kuruluşundan 5 temsilci
Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından asgari maaş konusuyla ilgili dairenin başkanı veya yetkilendirilen bir görevli
Toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan en az 10 üyenin katılımı sonucunda oy çokluğu ile karar alınır.
Şuan Net Asgari Ücret Ne Kadar?
2024 Net ve Brüt Asgari Ücret Ne Kadar?
2023 yılında uygulanan işçi minimum maaş tutarı, 11.402,32 TL olarak belirlenmişti. 2023 Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve 2024 için zam oranı belirledi. %49 olarak belirlenen zam tutarıyla asgari ücret net 17.002,12 TL oldu ve yeni brüt asgari ücret ise 20.002,50 olarak belirlendi.
Günlük Asgari Ücretin Brüt Tutarı Ne Kadardır?
Çalışanlara minimum ödenmesi gereken maaş tutarını belirten asgari ücret, günlük olarak belirlenir. Buna göre, günlük ücret üzerinden aylık ve saatlik ödeme miktarı hesaplanır. Çalışma süresi ise standart olarak haftalık 45 saat kabul edilir. Söz konusu 45 saat, haftada 1,5 gün izin yapıldığı varsayılarak diğer günlere eşit olarak dağıtılır. Bu hesaplamaya göre de günlük çalışma saati 7 saat 30 dakikadır.
2023 Aralık ayında ilan edilen ve 2024 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak olan asgari maaşın brüt günlük tutarı 666,75 TL oldu. Günlük asgari net ücret ise 566,74 TL’dir.