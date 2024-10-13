Yıl sonu enflasyon rakamıyla ilgili ilk veri Orta Vadeli Program'dan gelmişti. Burada belirlenen oran yüzde 41.5 oldu. Ancak Merkez Bankası’nın (TCMB) ve diğer kuruluşların yaptığı anketlerden çıkman sonuçlarda oran yüzde 45'lere kadar çıkıyor. Tüm bu rakamlar komisyonun önüne gelecek ve bir karar verilecek. Kamuoyundaki beklentiler açıklanacak 2024 yılı enflasyon oranının üzerinde artış olması yönünde.