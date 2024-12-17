İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda rakamın masaya gelmediğini belirtti. Asgari ücret 2.toplantısının ardından gözler 3.toplantı tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Asgari Ücret Komisyonu'nun 2025'te geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi. Bu toplantıda da rakam konuşulmadı. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? asgari ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
Asgari Ücret 3. Toplantısı Ne Zaman?
Haftaya yapılacak duyuruda 3. toplantı tarihi netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek teklif edilen rakamlar üzerinden görüşmelerini sürdürecek.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.
"Üçüncü toplantıda bitecek"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısının sona ermesiyle birlikte, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.
Ağar, "Açıklama saatine 10 dakika kala rakamın belirlendiğini ve bizim bulunmamızın bir anlamı olamadığı söyledik. İşveren tarafı bize rakam versin dedik, getirmediler.
Önümüzdeki hafta bakanlık bize 3. toplantı tarihini bildirecek. Sürecin uzayacağını tahmin etmiyorum üçüncü toplantıda bitecek" ifadelerinde bulundu.
Asgari ücret 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Toplantı tarihinin önümüzdeki hafta bildirileceği tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Henüz kesin zam oranı belli olmasa da masada yüzde 25 ve yüzde 45 arasındaki zam senaryoları duruyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.
%20 ZAM: 20 BİN 402,40 TL
%25 ZAM: 21 BİN 252,50 TL
%30 ZAM: 22 BİN 102,60 TL
%35 ZAM: 22 BİN 952,70 TL
%40 ZAM: 23 BİN 802,80 TL
%45 ZAM: 24 BİN 652,90 TL
%50 ZAM: 25 BİN 503 TL
Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.