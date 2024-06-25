ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.