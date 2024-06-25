Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yılbaşında yapılan zammın yıl sonuna kadar geçerli olacağını ve ara zam yapılmayacağını açıklamıştı. Asgari ücrete temmuz zammı konusunda AK Parti’den açıklama geldi. İşte detaylar.
Asgari ücrete ara zam beklentisi, on binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılıyor. En son Asgari ücret ocak ayında yapılan yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücret temmuz ara zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama gelmiş, ara zammın olmayacağını söylemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete temmuz zammına ilişkin konuştu. Peki Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, 2024 Asgari ücrete ara zam hakkında tüm detaylar.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAKTA MI YAPILACAK?
Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor.
Planlamaya göre asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere Aralık ayında başlaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN ZAM ÇAĞRISI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Atalay, enflasyon durdurulmazsa asgari ücrette yapılacak iyileştirmenin hükmünün 1 ay bile sürmeyeceğini belirtti.
“Son yılların en zor en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz.” diyen Türk-İş Başkanı, “Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim.” ifadesini kullandı.
Atalay, “İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli.” çağrısı yaptı.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.
Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek. Ocak ayında asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.