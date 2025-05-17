ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni açıklama geldi mi?

Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi gözünü olası ara zamma çevirdi. Ocak 2025’te yapılan yüzde 30’luk artışın ardından net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücrete, yılın ikinci yarısında yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Memur ve emeklilere Temmuz’da verilecek enflasyon farkı tartışılırken, benzer bir adımın asgari ücret için de atılıp atılmayacağı kamuoyunun gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için ara zam planı olmadığını ifade etse de, ekonomik gelişmelere göre Temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğinin sinyalini verdi. Yaklaşan enflasyon verileri, olası bir zam kararında belirleyici olacak.