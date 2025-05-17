ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni açıklama geldi mi?

Milyonlarca çalışanın geçim şartlarını doğrudan etkileyen asgari ücrete ilişkin ara zam beklentisi, Temmuz ayı yaklaşırken yeniden gündeme oturdu. Ocak 2025’te yapılan yüzde 30’luk artışla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin, yıl ortasında tekrar zamlanıp zamlanmayacağı merak konusu. Ekonomik gelişmelerin seyrine göre ara zam ihtimali tartışılırken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına çevrildi.
Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi gözünü olası ara zamma çevirdi. Ocak 2025’te yapılan yüzde 30’luk artışın ardından net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücrete, yılın ikinci yarısında yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Memur ve emeklilere Temmuz’da verilecek enflasyon farkı tartışılırken, benzer bir adımın asgari ücret için de atılıp atılmayacağı kamuoyunun gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için ara zam planı olmadığını ifade etse de, ekonomik gelişmelere göre Temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğinin sinyalini verdi. Yaklaşan enflasyon verileri, olası bir zam kararında belirleyici olacak.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" ve "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusuna şu cevabı verdi: “Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız söz konusu değil.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.