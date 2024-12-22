Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.