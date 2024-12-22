Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. TÜRK-İŞ 2025 yılı asgari ücret zam talebini yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Peki asgari ücret ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2025 yılı asgari ücret görüşmelerinde kritik süreç devam ediyor. Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında artık sona yaklaşıldı. 2025 asgari ücret görüşmelerinde ücret artışıyla ilgili üçüncü toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında süregelen müzakerelerde, herkesin beklentisinin nihai rakamı hala netleşmedi. Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanarak, yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret bugün açıklanır mı? İşte Asgari ücret 2025 son dakika haberleri.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yaptı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.
Asgari ücret ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Asgari ücret 2025 için ilk toplantı 10 Aralık'ta, ikinci toplantı 16 aralık'ta, üçüncü toplantı ise 19 Aralık'ta tamamlandı. İlk kez üçüncü toplantı da rakam konuşuldu. Asgari ücret 4. toplantısının önümüzdeki hafta 23-27 Aralık haftası yapılması ve yeni asgari ücretin kamuoyuna paylaşılması bekleniyor. 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27 Aralık'ta açıklanmıştı.
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üçüncü bölümün ardından yaptığı işçi kesiminin asgari ücret talebini 29.583 TL olarak belirlediklerini ifade etti. Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi. Asgari ücret zammına ilişkin farklı tahminler var. Piyasalar, asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış olacağını tahmin ediyor. İş dünyası ise asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılacağını tahmininde bulunuyor.
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.
Mevcut asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.
Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari ücret nasıl belirlenir?
Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor. Bakanlık tarafından atanan bir başkanın yönettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanarak oy çokluğuyla karar alıyor.
Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunlukta olduğu kabul ediliyor.
Asgari ücret zammıyla artan kalemler hangileri?
Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi,
Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs. borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.
İşsizlik Maaşı (En Düşük)
Mevcut: 7.940,33 TL
%25 zam: 9.925,41 TL
%30 zam: 10.322,43 TL
%35 zam: 10.719,45 TL
%40 zam: 11.116,46 TL
%50 zam: 11.910,50 TL
İşsizlik Maaşı (En Yüksek)
Mevcut: 15.880,66 TL
%25 zam: 19.850,83 TL
%30 zam: 20.644,86 TL
%35 zam: 21.438,89 TL
%40 zam: 22.232,92 TL
%50 zam: 23.820,99 TL
Kıdem Tazminatı (Yıllık)
Mevcut: 20.002,18 TL
%25 zam: 25.002,73 TL
%30 zam: 26.002,83 TL
%35 zam: 27.002,94 TL
%40 zam: 28.003,05 TL
%50 zam: 30.003,27 TL
GSS Primi (Günlük)
Mevcut: 60,08 TL
%25 zam: 75,01 TL
%30 zam: 78,01 TL
%35 zam: 81,01 TL
%40 zam: 84,12 TL
%50 zam: 90,12 TL
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Düşük)
Mevcut: 6.400,8 TL
%25 zam: 8.001,0 TL
%30 zam: 8.320,18 TL
%35 zam: 8.640,3 TL