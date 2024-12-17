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Asgari ücret maaş zammı son dakika açıklaması geldi: Enflasyonun üzerinde olacak

Asgari ücret maaş zammı son dakika açıklaması geldi: Enflasyonun üzerinde olacak

15:1017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik göstergelere ilişkin sunum yaptı. Komisyonun bir sonraki toplantısında yeni asgari ücret rakamına dair değerlendirmelerin somutlaşması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret zammı için 2. ve 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışanın maaş zammını belirlemek için dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlık etti. Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri temsil etti. Görüşmelerde, yeni asgari ücret rakamına dair değerlendirmeler devam ederken, ekonomik veriler de masaya yatırıldı.

YÜZDE 35 ZAM AĞIR BASIYOR

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor.

Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:

Yüzde 21 zam; 20.570 TL

Yüzde 25 zam; 21.252 TL

Yüzde 30 zam; 22.102 TL

Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL

Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL

Yüzde 34.1 zam; 22.799 TL

Yüzde 35 zam; 22 bin 502 TL

Yüzde 40 zam; 23.802 TL

Yüzde; 41.5 zam; 24.000 TL

Yüzde 45 zam; 24.652 TL

Yüzde 50 zam; 25.503 TL

GEÇMİŞ YILLARDAKİ ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:

2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş

2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş

2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş

2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş

2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısının sona ermesiyle birlikte, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu.

Ağar, "Açıklama saatine 10 dakika kala rakamın belirlendiğini ve bizim bulunmamızın bir anlamı olamadığı söyledik. İşveren tarafı bize rakam versin dedik, getirmediler.

Önümüzdeki hafta bakanlık bize 3. toplantı tarihini bildirecek. Sürecin uzayacağını tahmin etmiyorum üçüncü toplantıda bitecek" ifadelerinde bulundu.

Asgari ücret 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Toplantı tarihinin önümüzdeki hafta bildirileceği tahmin ediliyor.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

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