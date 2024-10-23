2025 asgari ücret inin ne kadar olacağı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Hükümetin enflasyon oranları ve refah payı gibi kriterlere göre belirleyeceği zam oranı , son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağıyla ilgili çeşitli senaryolar gündemde yer alıyor. 2024 yılı enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi, 2025 yılında asgari ücrete yüzde 25 ile 50 oranında bir zam yapılabileceğine dair beklentileri artırıyor. Kesin rakam, Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.