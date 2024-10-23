2025 yılı için asgari ücret zam oranı ve yeni asgari ücret miktarı merakla bekleniyor. Asgari ücret zam senaryoları, enflasyon oranları ve refah payı gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendiriliyor. Çalışanların alım gücünü korumak amacıyla yapılacak düzenlemelerde, 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler ortaya atılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu, hükümet ve işçi temsilcilerinin görüşmeleri sonucunda netlik kazanacak. İşte, asgari ücret zam senaryoları...
Asgari ücret zammı, her yıl milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren sıcak bir konu. 2025 yılı için beklenen asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Peki, asgari ücrete yüzde 25 ile 50 arasında zam gelse asgari ücret ne kadar olurdu? İşte, asgari ücret zam senaryoları...
2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Hükümetin enflasyon oranları ve refah payı gibi kriterlere göre belirleyeceği zam oranı, son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağıyla ilgili çeşitli senaryolar gündemde yer alıyor. 2024 yılı enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi, 2025 yılında asgari ücrete yüzde 25 ile 50 oranında bir zam yapılabileceğine dair beklentileri artırıyor. Kesin rakam, Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.
ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Işıkhan 2025 asgari ücretine yönelik soruya "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" yanıtını verdi. Işıkhan ayrıca "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.
ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET
Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Şu anda net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak ödenmekte.
Asgari ücrete yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılırsa 21.252 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa 22.102 TL,
Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılırsa 22.952 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılırsa 23.802 TL,
Asgari ücrete yüzde 45 oranında zam yapılırsa 24.652 TL,
Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılırsa 25.503 TL olacak.
ASGARİ TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi. Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.