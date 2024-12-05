Asgari ücret 2025 takvimi yeni yıl öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili süreci Salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" diye konuştu. Yeni asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak. Peki 2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? % 20, 25, 30, 35, 40 ve 45 oranında zamlanırsa net asgari ücret kaç TL olur?

1 /15 2025 yılı için asgari ücret zammı ve toplantılara katılım merakla bekleniyor. Asgari ücretinin net ve brüt tutarlarının ne kadar olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işverenlerin temsilcilerinin katılacağı toplantılarda belirlenecek. İlk asgari ücret toplantı tarihi açıklandı. Yeni asgari ücret zam oranının enflasyon ve performans payı göz önünde bulundurularak belirleneceği öngörülüyor. İşte 2025 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

2 /15 Asgari ücret için ilk toplantı ne zaman? 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

3 /15 Asgari Ücret Tespit Komisyonuna kimler katılacak? Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak.

4 /15 Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

5 /15 Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

6 /15 TÜRK-İŞ asgari ücrete ne kadar zam isteyecek? TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti. IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

7 /15 Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

8 /15 Mustafa Destici asgari ücret zammı teklifini açıkladı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretle ilgili çağrı yaparak "Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında arttırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" dedi.

9 /15 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret %20 zamlanırsa yeni asgari ücret 20.402,40 TL Asgari ücret %25 zamlanırsa yeni asgari ücret 21.252,50 TL Asgari ücret %30zamlanırsa yeni asgari ücret 22.102,60 TL Asgari ücret %35 zamlanırsa yeni asgari ücret 22.952,70 TL Asgari ücret %40 zamlanırsa yeni asgari ücret 23.802,80 TL Asgari ücret %45 zamlanırsa yeni asgari ücret 24.652,90 TL Asgari ücret %50 zamlanırsa yeni asgari ücret 25.503,00 TL olacak.

10 /15 Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

11 /15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

12 /15 İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri asgari ücretle zamlanacak mı? Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip. Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

13 /15 Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

14 /15 Mevcut asgari ücret ne kadar? Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak veriliyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.