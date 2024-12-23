Asgari ücrete ilişkin zam maratonunda kritik haftaya girildi. Çalışan ve çalışmayan herkesi yakından ilgilendiren asgari ücretin, bu hafta içinde açıklanarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 3 toplantıda somut bir rakama ulaşılamazken, gözler işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak dördüncü toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı ne zaman?
TÜRK-İŞ, asgari ücret için yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29.583 TL talep ettiklerini duyurmuştu. Ancak, işveren tarafını temsil eden TİSK’in henüz net bir teklif sunmadığı belirtiliyor. Asgari ücret zam oranının 4. toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret zam görüşmeleri 4. toplantı ne zaman, bugün mü?
KARAR BU HAFTA ALINACAK
Asgari ücrete ilişkin karar haftası geldi. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
TÜRK-İŞ'İN TALEBİ NE OLDU?
Geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın toplantısıyla asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete nazaran yüzde 74'lük fark ortaya çıktı.
HERKES TAHMİNDE BULUNUYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz kararını vermemişken kendisini uzman, ekonomist olarak görenler tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Mevcut enflasyon ve gelecek yıl için beklenen enflasyon oranına yakınsayan tahminlerde bulunan uzmanlar TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebine henüz yaklaşamadı.
BU YILKİ ENFLASYON NE OLACAK?
Çalışanları enflasyona ezdirmeme politikası uygulanırken bu yıl enflasyonun yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
2025'TEKİ ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Orta Vadeli Programa göre 2025 yılında enflasyon tahmini yüzde 17.5 oldu. Merkez Bankası'na göre 2025 tahmini ise orta noktası yüzde 21 olmak üzere yüzde 16 ile yüzde 26 aralığına yükseltildi.
ZAM ORANI NE OLACAK?
Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor.
Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.
TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.
İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAM İHTİMALERİ
%25 zam: 21.252,5 TL
%26 zam: 21.422,52 TL
%27 zam: 21.592,54 TL
%28 zam: 21.762,56 TL
%29 zam: 21.932,58 TL
%30 zam: 22.102,6 TL
%31 zam: 22.272,62 TL
%32 zam: 22.442,64 TL
%33 zam: 22.612,66 TL
%34 zam: 22.782,68 TL
%35 zam: 22.952,7 TL
%36 zam: 23.122,72 TL
%37 zam: 23.292,74 TL
%38 zam: 23.462,76 TL
%39 zam: 23.632,78 TL
%40 zam: 23.802,8 TL
%41 zam: 23.972,82 TL
%42 zam: 24.142,84 TL
%43 zam: 24.312,86 TL
%44 zam: 24.482,88 TL
%45 zam: 24.652,9 TL
%46 zam: 24.882,92 TL
%47 zam: 24.992,94 TL
%48 zam: 25.162,96 TL
%49 zam: 25.332,98 TL
%50 zam: 25.503 TL
%51 zam: 25.673,02 TL
%52 zam: 25.843,04 TL
%53 zam: 26.013,06 TL
%54 zam: 26.183,08 TL
%55 zam: 26.353,1 TL
%56 zam: 26.523,12 TL
%57 zam: 26.693,14 TL
%58 zam: 26.863,16 TL
%59 zam: 27.033,18 TL
%60 zam: 27.203,2 TL