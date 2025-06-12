ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI 2025 SON DURUM: Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret için ara zam beklentisi yeniden alevlendi. Bakan Vedat Işıkhan’ın temkinli açıklamaları “Acaba zam mı geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. “Enflasyonda düşüş var, ancak olumsuz bir tablo çıkarsa Temmuz’da değerlendirme yapılabilir” diyen Bakan, milyonları ilgilendiren zam tartışmalarını güçlendirdi. Peki Temmuz’da asgari ücrete zam olacak mı? İşte en son gelişmeler…