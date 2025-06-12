ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI 2025 SON DURUM: Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı?

2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ihtimali yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekerek “Ancak beklenmedik bir gelişme olursa, Temmuz’da ara zam ihtimali değerlendirilebilir” açıklamasında bulundu. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyen bu gelişme sonrası gözler, hükümetten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
Asgari ücret için ara zam beklentisi yeniden alevlendi. Bakan Vedat Işıkhan’ın temkinli açıklamaları “Acaba zam mı geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. “Enflasyonda düşüş var, ancak olumsuz bir tablo çıkarsa Temmuz’da değerlendirme yapılabilir” diyen Bakan, milyonları ilgilendiren zam tartışmalarını güçlendirdi. Peki Temmuz’da asgari ücrete zam olacak mı? İşte en son gelişmeler…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.