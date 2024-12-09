Türkiye’de milyonlarca maaşlı çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı için pazarlık maratonu yarın başlıyor. 10 Aralık Salı günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplamda 15 kişiden oluşan komisyonda, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet yetkilileri bulunacak. Masada ayrıca farklı sektörlerden temsilciler de yer alacak
Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için süreç başlıyor. Yarın (10 Aralık), Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki gerçekleşecek. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm ücretli çalışanları ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret artışı için gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanıyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı ile 2024 yılı asgari ücret artışını belirlemek için çalışmalara başlayacak. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten toplamda 15 kişiden oluşacak.
Komisyonun üyeleri arasında TÜRK-İŞ işçi temsilcileri, TİSK işveren temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarından aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensupları yer alacak. Bu toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği ise merak konusu.
Bakan Işıkhan: Çalışmalar Başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun salı günü çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, "İnşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız." diyerek, bu sürecin hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek şekilde sonuçlanmasını hedeflediklerini belirtti.
Ayrıca, Bakan Işıkhan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan her çalışanın yanında olduklarını ve gelişen Türkiye için doğru kararları alacaklarını vurguladı.
2025'te Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
2024 yılı itibarıyla brüt asgari ücret, 20.002 TL olarak uygulanıyor ve 2023 yılı için yapılan zamla bu miktar 17.000 TL seviyelerine çıkmıştı. 2025 yılında yapılacak zam oranları ise enflasyon beklentilerine bağlı olarak şekillenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılı için TÜFE tahmini %44 olarak açıklanırken, 2025 yılı için enflasyon beklentisi %21 seviyelerinde. Bu oranlara göre, yapılacak zamların net asgari ücreti etkileyip etkileyemeyeceği gündemde.
%44 zam yapılırsa: Net asgari ücret 24.482 TL'ye çıkacak.
%25 zam yapılırsa: Net asgari ücret 21.252,5 TL'ye yükselecek.
%30 zam yapılırsa: Net asgari ücret 22.102,6 TL'ye ulaşacak.
Asgari Ücret Zammı ile Değişecek Ödemeler
Asgari ücret artışı ile birlikte çeşitli ödemelerde de değişiklikler yaşanacak. Bu düzenlemeler, çalışanların maaşlarını ve sosyal güvenlik ödemelerini doğrudan etkileyecek. Yapılacak artış ile birlikte değişmesi beklenen ödemeler şunlar olacak:
Kıdem tazminatı
65 yaş aylığı
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Stajyer maaşı
Engelli aylığı
Askerlik borçlanması
Doğum borçlanması
Bu ödemelerdeki artışlar, asgari ücretle doğrudan ilişkilidir ve çalışanların yaşam standartları üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.