Bakan Işıkhan: Çalışmalar Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı açıklamada, asgari ücret komisyonunun salı günü çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, "İnşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız." diyerek, bu sürecin hem çalışanları hem de işverenleri memnun edecek şekilde sonuçlanmasını hedeflediklerini belirtti.