ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Rakamlar netleşiyor: İşte yeni asgari ücret için hesaplamalar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Bu toplantılarla birlikte "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu da yanıt bulacak. Enflasyon oranları, ekonomik göstergeler ve refah payı gibi veriler dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerde, işçi ve işveren taraflarının talepleri de göz önünde bulundurulacak. Masada konuşulan rakamlar ve asgari ücret zammına ilişkin detaylar kamuoyunun gündeminde.