ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Ocak asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret ne zaman belli olacak?

2026 yılı için asgari ücret zammı merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışanlar, Ocak ayında geçerli olacak yeni rakamlar için yapılacak toplantıları yakından takip ediyor. Ekonomi uzmanları ve yetkililer tarafından paylaşılan son tahminler, zam oranına ilişkin ipuçları veriyor. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

1 /5 Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan gözü kulağı asgari ücret zammına çevirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı toplantılar ve enflasyon verileri, 2026 asgari ücreti için belirleyici olacak. Peki, masadaki tahminlere göre asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2 /5 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON TAHMİNLER Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yılın asgari ücret zammını doğru tahmin eden JP Morgan’dan yeni rapor geldi.

3 /5 JP Morgan yayınladığı raporda 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20 zam öngördü. Kurum yıl sonu için enflasyon hedefini %29,5 olarak belirlemişti.

4 /5 Bir başka bankacılık devi Morgan Stanley ise eylül ayında yayınladığı raporda enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin etmişti. Banka yeni yılda asgari ücrete de yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.