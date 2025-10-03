Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Ocak asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM: Ocak asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret ne zaman belli olacak?

12:253/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı için asgari ücret zammı merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışanlar, Ocak ayında geçerli olacak yeni rakamlar için yapılacak toplantıları yakından takip ediyor. Ekonomi uzmanları ve yetkililer tarafından paylaşılan son tahminler, zam oranına ilişkin ipuçları veriyor. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan gözü kulağı asgari ücret zammına çevirdi. Hükümet yetkililerinin yapacağı toplantılar ve enflasyon verileri, 2026 asgari ücreti için belirleyici olacak. Peki, masadaki tahminlere göre asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON TAHMİNLER

Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yılın asgari ücret zammını doğru tahmin eden JP Morgan’dan yeni rapor geldi.

JP Morgan yayınladığı raporda 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20 zam öngördü. Kurum yıl sonu için enflasyon hedefini %29,5 olarak belirlemişti.

Bir başka bankacılık devi Morgan Stanley ise eylül ayında yayınladığı raporda enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin etmişti. Banka yeni yılda asgari ücrete de yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.

#Asgari ücret
#Asgari ücret zammı
#Asgari ücret zam oranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?