Asgari Ücret Ne Kadar Süre Geçerli Oluyor?

Asgari ücret yasa gereği yıllık olarak belirlenir. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında, yıl içinde komisyonun bir kez daha toplanarak ara zam kararı verdiği görülmüştür. 2024 yılında ise tek bir asgari ücret uygulanmıştır. Yeni ücret, yıllık olarak belirlenirse 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacaktır.