Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 toplantıda yeni rakamı belirleyecek. Süreçte işçiden işverene, işsizden esnafa herkesin beklentisi masada olacak. Hangi formüller gündemde? Yeni asgari ücret kimleri kapsayacak? Tüm detaylar bu süreçte netleşecek.
2025'te geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’taki ilk toplantıyla süreci başlatacak ve aralık boyunca 4 kez toplanacak. Asgari ücret, sadece çalışanların maaşlarını değil, esnaftan ev hanımına, işsizden stajyere kadar geniş bir kesimi etkileyen bir gösterge. İşte sürece dair tüm detaylar ve merak edilenler…
Asgari Ücret Nedir?
Türkiye’de her yıl belirlenen ve yasal olarak işçilere ödenmesi gereken en düşük maaş tutarı "asgari ücret" olarak adlandırılır. İşverenler, çalışanlarına bu tutarın altında maaş ödeyemez. İşletmeler, belirlenen bu rakamın üzerinde maaş ödemekle yükümlüdür.
Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
Asgari ücreti belirleme yetkisi yasalar çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonuna aittir. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapıdır. İşçileri TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), işverenleri ise TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) temsil eder. Hükümet, komisyonda hakem rolü üstlenir.
Asgari Ücret Neye Göre Artırılıyor?
Asgari ücret artışı birçok kriterin değerlendirilmesiyle belirlenir. Ancak en önemli parametre, enflasyon oranıdır. Toplantılar aralık ayında yapıldığından yılsonu enflasyonu kesinleşmeden önce, beş aylık veriler ve öngörüler dikkate alınır. Ayrıca işçilerin geçim endeksleri, istihdam koşulları, işverenin maliyet yükü ve piyasa rekabet şartları gibi unsurlar da masada değerlendirilir.
Asgari Ücret Ne Kadar Süre Geçerli Oluyor?
Asgari ücret yasa gereği yıllık olarak belirlenir. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında, yıl içinde komisyonun bir kez daha toplanarak ara zam kararı verdiği görülmüştür. 2024 yılında ise tek bir asgari ücret uygulanmıştır. Yeni ücret, yıllık olarak belirlenirse 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
Asgari Ücret Hangi Alanlarda Değişiklik Yaratacak?
Asgari ücret yalnızca maaşları değil, birçok ödeme ve borçlanmayı etkileyen bir gösterge rakamıdır. Bu kapsamda aşağıdaki değişiklikler beklenmektedir:
Ödeneklerdeki Değişiklikler
Tüm çalışanların maaşları yeniden düzenlenecek.
Vergiden muaf kazanç tutarı artacak.
Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.
En düşük iş görmezlik ödeneği artacak.
Yarı zamanlı çalışan annelere verilen destek ödemeleri artacak.
Stajyer maaşları yeniden düzenlenecek.
İşsizlik maaşı artacak.
Borçlanmadaki Değişiklikler
Doğum borçlanması maliyeti yükselecek.
Askerlik ve yurtdışı borçlanma tutarları artacak.
İsteğe bağlı sigorta primi yükselecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri artacak.
Bağ-Kur ve SSK primlerinde artış olacak.
Yeni Asgari Ücret Kaç Lira Olacak?
Geçtiğimiz yıl yüzde 49 artışla brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret için farklı senaryolar değerlendirilmektedir.
Yıl Sonu Enflasyonuna Göre Olası Artışlar
%41,5 artış olursa:
Brüt: 28.303 TL
Net: 24.058 TL
İşverene maliyet: 33.257 TL
%44 artış olursa:
Brüt: 28.803 TL
Net: 24.483 TL
Enflasyon Dışında Hesaplamalar
Enflasyon belirleyici olsa da bazı alternatif hesaplama yöntemleri de gündemde. Gelecek yılın enflasyon beklentileriyle birlikte ortalama bir artış yapılabileceği konuşuluyor.
%25 artış olursa:
Brüt: 25.003 TL
Net: 21.253 TL
İşverene maliyet: 29.379 TL
%30 artış olursa:
Brüt: 26.003 TL
Net: 22.103 TL
İşverene maliyet: 30.554 TL
%35 artış olursa:
Brüt: 27.003 TL
Net: 22.953 TL
İşverene maliyet: 31.730 TL
Asgari Ücretten Vergi Alınacak mı?
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılmıştır. Brüt ücretin yalnızca SGK kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca tüm maaşların asgari ücret tutarındaki kısmı vergi muafiyetine tabidir.
Mevcut Asgari Ücretin Hesaplanışı
Brüt ücret: 20.002,50 TL
SGK Primi (%14): 2.800,35 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 200,03 TL
Kesintiler toplamı: 2.000,38 TL
Net asgari ücret: 17.002,12 TL