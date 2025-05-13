ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA 2025: Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 2022 ve 2023 yıllarında enflasyondaki artış nedeniyle yıl ortasında yapılan ek zamlar, bu yıl da benzer bir adım atılıp atılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. 2024’te ara zam yapılmazken, 2025 için beklentiler yeniden yükselişe geçti. Ekonomi çevrelerinde tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya dair bir açıklamada bulundu.

1 /6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların beklentisiyle ilgili yaptığı açıklamada, ara zamma kapıyı kapatmadı ancak kesin bir taahhütte de bulunmadı. Kararın ekonomik veriler ve yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Gözler şimdi Temmuz ayındaki gelişmelere çevrildi.

2 /6 BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

3 /6 Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Ekonomi uzmanları, asgari ücrette yapılacak artışın 2026 yılının ilk ayında olmasını ön görüyor.

4 /6 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. 2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

5 /6 Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.