2025 asgari ücrette zam tahminleri ile belirlenecek yeni tutar ortaya çıktı. Ocak ayında yapılacak asgari ücrette net ve brüt rakamlar zam senaryoları ile belli olmaya başladı. Asgari ücrete yeni yılda Yüzde 20, 25, 30, 35, 40 zam yapıldığında net ve brüt ne kadar olacak? 2025 yeni asgari ücret zammı ne kadar? İşte Ocak 2025 asgari ücret zam oranı için olası ihtimaller....
Milyonlarca çalışanın gözü Ocak ayında yapılacak asgari ücret maaş zammında... Asgari ücret zammı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni yılda en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE TOPLANACAK?
Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. TÜRK-İŞ'teki 5 kişilik heyetin 4'ü işçilerden oluşurken, biri ise gazeteci olacak. Komisyonda işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
2025 ASGARİ ÜCRETTE ZAM İHTİMALLERİ
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:
Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa ne kadar olur?
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa ne kadar olur?
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa ne kadar olur?
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.