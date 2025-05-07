Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay.





Üniversite mezunu olan ve yedek subay ya da yedek astsubay olarak görev yapanlar için ise askerlik süresi 12 ay.

Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.



