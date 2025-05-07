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Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik 3 aya düşecek” iddiaları hakkında açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik 3 aya düşecek” iddiaları hakkında açıklama yaptı

12:587/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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"Askerlik 3 aya mı düşecek" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı başta üniversite mezunları ve askerlik planlaması yapan gençler olmak üzere birçok vatandaşta kafa karışıklığına yol açan iddia hakkında açıklama yaptı. Askerlik süresi kısalacak mı, askerlik 3 aya mı düşüyor? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...

Askerliğe hazırlanan gençler arasında yoğun biçimde konuşulan "Askerlik süresi 3 aya düşecek" iddiası merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞECEK?


MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları sadece resmi kanallardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları konusunda uyardı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.


MEVCUT ASKERLİK SÜRELERİ NE KADAR?

Halen yürürlükte olan sisteme göre, askerlik süreleri şu şekilde uygulanmaktadır:

Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay.


Üniversite mezunu olan ve yedek subay ya da yedek astsubay olarak görev yapanlar için ise askerlik süresi 12 ay.

Bu süreler, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.


TBMM GÜNDEMİNDE YER ALMIYOR

“Askerlik 3 aya indirilecek” yönündeki iddiaların ardından gözler TBMM gündemine çevrildi. Ancak şu an itibarıyla meclis gündeminde askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik herhangi bir yasa teklifi bulunmuyor.

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