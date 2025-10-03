ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle 3 Ekim tarihinde birçok bölgede su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Yenimahalle ve Etimesgut da bulunuyor. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 3 Ekim programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

1 /15 ASKİ, su kesintisi hakkında önemli bir duyuru yaptı. ASKİ, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'den 4 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin uygulanacağını bildirdi. Peki bugün Ankara’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte ASKİ su kesintisi olan yerler:



2 /15 GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 08:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.

3 /15 ELMADAĞ Arıza Tarihi: 3.10.2025 00:10:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 23:55:00 Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.

4 /15 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 2.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 15:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ,⁠ÇUKURAMBAR MAHALLESİ, ⁠ÇİĞDEM MAHALLESİ, KIZILIRMAK MAHALLESİ ,ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ALT KOTLARI ,MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR KISMI , ⁠SÖGÜTÖZÜ MAHALLESİ BİR KISMI

5 /15 MAMAK Arıza Tarihi: 1.10.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00 Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Etkilenen Yerler: AŞIKVEYSEL, KARTALTEPE TUZLUÇAYIR, ÇAĞLAYAN, GENERALZEKİDOĞAN, AKDERE KUTLU, MUTLU TÜRKÖZÜ, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, KAZIM ORBAY, PEYAMİSEFA, ŞAHİNTEPE, MİSKET, ŞİRİNTEPE, BOĞAZİÇİ,FAHRİKORUTURK, DUTLUK, CENGİZHAN, EGE, DURALİ ALIÇ, AKŞEMSETTİN, ZİRVEKENT MAHALLESİ ve ÇANKAYA İLÇESİNE BAĞLI YAKUPABDAL MAHALLESİ.

6 /15 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI, BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI

ELMADAĞ Arıza Tarihi: 2.10.2025 00:10:00 Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00 Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.

9 /15 POLATLI Arıza Tarihi: 2.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00 Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ DUYURUSU Sayın Abonelerimiz, POLATLI İlçemizin su ihtiyacını karşılayan İvedik Su Arıtma Tesisi’nde su seviyelerinin düşük olması ve Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını sağlayan Kesikköprü Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar nedeniyle İdaremiz tarafından yeni hat imalatı çalışmaları yürütülmektedir. Bu sebeple ilçemize yeterli miktarda su verilememekte olup, dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; 02.10.2025 Perşembe günü saat 24:00’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 03.10.2025 Cuma günü 00:00–10:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI.

10 /15 GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 4.10.2025 18:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: OĞULBEY KARAGEDİK ERCAN KARAGEDİK AYDIN YAĞLI PINAR AHİBOZ TEPE YURT KIRIKLI YAYLABAĞ MAHALLERİ VE POLİS AKADEMİSİ YERLEŞKESİ.

11 /15 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 2.10.2025 22:00:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 06:30:00 Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI).

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:10:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 12:00:00 Detay: Battalgazi mahallesi Orhan Kemal Caddde içinde meydana gelen içme suyu şebeke boru arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı.

12 /15 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:00:00 Tamir Tarihi: 4.10.2025 15:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: 100.YIL, AŞIKPAŞA, AZİZİYE, ORAN, BADEMLİDERE, BAĞCILAR,İLKBAHAR ,KAZIM ÖZALP, BOZTEPE, BÜYÜKESAT, CEVİZLİDERE, CUMHURİYET, ANITTEPE, DEVLET, EHLİBEYT, EMEK, FİDANLIK, GAZİOSMANPAŞA, KEKLİK PINARI , GÖKKUŞAĞI, GÜVENEVLER, GÜZELTEPE, HARBİYE, İLKADIM, KIZILAY, KOCATEPE, KÜLTÜR, MALTEPE, MEŞRUTİYET, MURAT, NAMIK KEMAL, ÖVEÇLER, SEYRANBAĞLARI, TINAZTEPE, BAHÇELİEVLER, YUKARI BAHÇELİEVLER, YÜCETEPE MAHALLELERİ.

13 /15 YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 2.10.2025 20:40:00 Tamir Tarihi: 4.10.2025 23:00:00 Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi Yuva mahallesi Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi inönü Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı tepealtı mahallesi.

14 /15 KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 2.10.2025 21:30:00 Tamir Tarihi: 3.10.2025 03:00:00 Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. KEÇİÖREN İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ.