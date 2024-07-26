Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararı ile bazı bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı, 21 ile de yeni müdür atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları.

1 / 7 Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi. İşte Resmi Gazete atama ve görevden alma Resmi Gazete kararı.

2 / 7

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama kararları listesi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; - Çanakkale İl Müdürü Muhammet MERMER, - Çankırı İl Müdürü Haşan Tahsin YILDIRIM, görevden alınmış, - Adana İl Müdürlüğüne Mustafa GÖKBOĞA, - Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç BAKİ, - Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin ULAŞ, - Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine BÖÇKÜN, - Bayburt İl Müdürlüğüne Salih KÖSE, - Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa ÇAKIR, - Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk LONGA, - Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin KÜÇÜKTEPE,

3 / 7 - Gaziantep İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Umut ZEYBEK, - Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz MADEN, - Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman YILDIRIM, - İsparta İl Müdürlüğüne Hüseyin GÜÇLÜ, - Kars İl Müdürlüğüne Mustafa TOSUNOĞLU, - Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem AÇIKYILDIZ KAZEL - Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat KONAN, - Kilis İl Müdürlüğüne Emre ÇALGAN, - Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut SELÇUK, - Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya SELAMET, - Siirt İl Müdürlüğüne Sabri SİDAR, - Sinop İl Müdürlüğüne Zeki YILDIRIM, - Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan ÖZOK, atanmıştır.

4 / 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Mehmet Akif AKÇALI ve Haşan KORKMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 620 nci maddesi gereğince Buğra YILDIRIM atanmıştır. Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Fatih YILDIZ atanmıştır.

5 / 7 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı; - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet ARSLAN, - Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz AYDIN, - Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal AYDIN, görevden alınmış, - Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan TARKAN, - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül KİMİNSU, - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ebru AKYOL ZOR, - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Bora DÜNDAR, - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdulsamet TAŞ, - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf SEVEN. - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Elçin ŞİMŞEK ÖNCÜ, - Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir ERKMEN, - Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Vildan S ATIK,

6 / 7 - Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Aybala Yeşim DALKILIÇ, - Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necran METİN, - Personel Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Mehmet ÖZVEREN, - Personel Genel Müdür Yardımcılığına Feyzullah ÇİFTÇİ, - Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Barış UZUNOGLU, - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Muhammed Ali GÜNEŞ, - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Volkan ERSOY atanmıştır.