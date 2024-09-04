İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim Fakültesi yeni eğitim- öğretim dönemine hazırlanıyor. AUZEF 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlanması ile kayıt yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi 2024-2025 AUZEF dersleri ne zaman başlayacak? İşte AUZEF güz dönemi ders başlangıç tarihleri...
AUZEF güz dönemi ders başlangıç tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme süreciyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresinden yapıldı. Peki, AUZEF 2024-2025 dersler ne zaman başlayacak?
AUZEF 2024-2025 güz dönemi dersleri ne zaman başlayacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 akademik takvimine göre güz dönemi dersleri 16 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak 2024?
Öğrenciler kayıt yenileme için ödemelerini yaptıktan sonra ders seçim işlemleri, 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.
Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.
AUZEF ders ekle-sil ne zaman yapılacak?
Ders ekle-sil işlemleri 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.
AUZEF üç ders sınavı ne zaman?
AUZEF üç ders sınavı 14 Eylül 2024 Cumartesi, saat 14:00'te uygulanacak.
AUZEF güz dönemi üstten ders alma tarihleri 2024-2025
AUZEF üstten ders almaişlemleri 29 Eylül - 3 Ekim 2024 arasında yapılacak.
AUZEF güz dönemi sonu ne zaman?
AUZEF güz dönemi eğitimi 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
AUZEF HARF NOTLARI
Mezuniyet aşamasında koşullu başarılı notları, başarılı kabul edilebilmesi için Ağırlıklı Genel Not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor.
AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ?
Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir.
Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI AGNO BİLGİSİ
Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.
Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.