AUZEF CC, DC, DD GEÇER Mİ?





Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.





Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir.

Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.







