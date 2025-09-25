İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin mezuniyet hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kritik bir adım olan mezuniyete üç ders sınavı, 21 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar için sonuç öğrenme zamanı geldi. Peki, AUZEF mezuniyete üç ders sınav sonuçları ne zaman, nerden açıklanacak? İşte detaylar...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören ve mezuniyet için yalnızca üç derse kalan öğrencilerin katıldığı mezuniyete üç ders sınavı, 2025 eğitim-öğretim yılında da yoğun ilgi gören bir süreç olarak öne çıkıyor. AUZEF mezuniyete üç ders sınav sonuçları sınava katılım gösteren adaylarca araştırılıyor.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ilan edilmedi. AUZEF yönetimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler sonuçlarını yine auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı soru ve cevap anahtarı 2025
AUZEF mezuniyete üç ders sınavının soruları ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından gün içinde erişime açılabilecek. İstanbul Üniversitesi’nin resmi duyuruları takip edilerek öğrencilere bilgilendirme yapılacak.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zamandı?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 21 Eylül 2025 Pazar, Saat 10.00'da uygulandı.