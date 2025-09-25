İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören ve mezuniyet için yalnızca üç derse kalan öğrencilerin katıldığı mezuniyete üç ders sınavı, 2025 eğitim-öğretim yılında da yoğun ilgi gören bir süreç olarak öne çıkıyor. AUZEF mezuniyete üç ders sınav sonuçları sınava katılım gösteren adaylarca araştırılıyor.