2025 yılı Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan Ramazan bu yıl 2025’te 1 Mart tarihinde başladı. Ramazan ayının son gününün akşamında, oruç tutanlar iftarını açarak bayramın gelişini karşılayacak. Ramazan Bayramı’nın 2025’te denk geldiği günler belli oldu. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Bayram ne zaman? İşte 2025 Diyanet Ramazan bayramı tarihi.
Mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Milyonlarca Mümin, imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç ibadetini yerine getiriyor ve yatsı ezanında teravih namazını kılıyor. Gündüzleri ise mukabele okumaları yapılıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuzu merak edenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 15 Mart itibariyle orucun hangi günündeyiz? Bugün Ramzan'ın kaçıncı günü? Bayrama ise kaç gün kaldı?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Mübarek üç aylardan Ramazan ayının yarısına yaklaşılmasıyla birlikte bayrama kaç gün kaldığı da merak edilen konuların başında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde de yer alan bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Buna göre bugünden itibaren bayrama 15 gün kaldı. Bayram tatili bu yıl üç gün sürecek ve 9 gün olması beklenmiyor. Bayram, 29 Mart Cumartesi günü arife ile başlayıp 30 Mart Pazar günü ilk gün olarak kutlanacak. 31 Mart Pazartesi ikinci gün, 1 Nisan Salı ise üçüncü ve son gün olacak.
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
15 Mart 2025 tarihi itibariyle Ramazan Bayramı'nın başlamasına 15 gün kaldı.
KADİR GECESİ 2025 NE ZAMAN?
Bu yıl Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi yaşanacak.