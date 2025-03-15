RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?





Mübarek üç aylardan Ramazan ayının yarısına yaklaşılmasıyla birlikte bayrama kaç gün kaldığı da merak edilen konuların başında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde de yer alan bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Buna göre bugünden itibaren bayrama 15 gün kaldı. Bayram tatili bu yıl üç gün sürecek ve 9 gün olması beklenmiyor. Bayram, 29 Mart Cumartesi günü arife ile başlayıp 30 Mart Pazar günü ilk gün olarak kutlanacak. 31 Mart Pazartesi ikinci gün, 1 Nisan Salı ise üçüncü ve son gün olacak.