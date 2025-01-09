2025 yılında bedelli askerlik ücreti belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte Bedelli askerlik ücretlerine de zam geldi. Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2025 yılında bedelli askerlik ücretini araştırıyor. Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2025 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

1 /3 Bedelli askerlik tutarı 2025 belli oldu. Emekli ve memur maaşlarını belirlemede referans olarak kullanılacak bu veri, aynı zamanda 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine yapılacak zammı da ortaya çıkardı. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2 /3 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 243 BİN 35 TL OLDU

Ocak-Temmuz döneminde yapılacak bedelli askerlik ödemeleri, 243 bin 35 TL'lik ücret tarifesi üzerinden değerlendirilecek. Bedelli askerlik ücretine yönelik resmi açıklamanın ilerleyen günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulması bekleniyor.



