Milyonlarca memurun merakla beklediği Ocak 2025 zam oranları bugün açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazandı. 3 Ocak itibarıyla zam oranı belli olan kolluk kuvvetlerinin, 2025 yılında alacakları maaş merak ediliyor. Bu kapsamda, bekçi maaşları" "zabıta maaşları" gibi başlıklar sık sık araştırılıyor. Bekçi ve Zabıta maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 yılı güncel maaş tutarları...

1 /5 Bekçi ve zabıta maaşlarında beklenen artış rakamları merak uyandırıyor. Açıklanan verilerle birlikte 2025 yılı maaşlarının detayları şimdiden gündemde…İşte Ocak ayı itibariyle bekçi ve zabıta memurlarının alacağı güncel maaş tablosu...

2 /5 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bekçiler için maaş tutarı 2025 yılı itibarıyla 58 bin 910 TL maaş alacak.

3 /5 ZABITA MEMURU MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Zabıta maaşlarına ilişkin zam oranlarının da 2025 yılıyla birlikte netleşeceği, ortalama maaşların güncellenmiş zam oranlarıyla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.

4 /5 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi