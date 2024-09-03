Son dönemde akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle benzin fiyatı ve motorin fiyatları, global piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişiklik gösteriyor. Benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatlarına son dönemde zam ya da indirim geldi mi? Bu sorular, araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güncel verilere göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış ya da düşüşler, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. 4 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL fiyat artışı bekleniyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Eylül 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları.

1 / 8 Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki 3 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

2 / 8 Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 4 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaza 1,30 TL zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel fiyatlar...

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.11 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.08 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.19 TL







4 / 8 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.22 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.15 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.73 TL







5 / 8 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.55 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.57 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 23.74 TL



6 / 8 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 44.05 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.09 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 23.49 TL



7 / 8 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



