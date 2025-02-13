Berat Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler? Berat Gecesi hangi dualar okunmalı, bu gece oruç tutulur mu?

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilecek olan Berat Gecesi bu sene 13 Şubat 2025 tarihine denk geliyor. Tüm dünya Müslümanlarınca ibadetlerle geçirilecek bu özel günde dualar edilerek oruç tutulacak. Peki Berat Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler? Berat Gecesinde hangi dualar okunmalı ve oruç tutulmalı mı? İşte Diyanet'in merak edilen bu sorulara yanıtı...
Berat Gecesi bu sene 13 Şubat 2025 tarihinde idrak edilecek. İslam'a göre 'Berat' günahlardan arınma, şuttan azade olma, temize çıkma ve ilahi af gibi anlamlara gelmektedir. Müslümanlar için ayrı bir yeri olan bu özel gecede eller semaya açılarak dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Peki Diyanet'e göre Berat Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? İşte Berat Gecesi hakkında merak edilenler...
BERAT GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
BERAT GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI, NASIL DUA EDİLMELİ?
Berat Gecesini nasıl idrak edebiliriz:
-Bu geceyi ibadetle geçirmeye çalışmalıyız.
-Namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir, dua edebiliriz.
-Oruç tutabilir ve sadaka verebiliriz.
-Ailemiz ve dostlarımızla bir araya gelip, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinden hep birlikte istifade edebiliriz.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Bu gecede Kur'an-ı Kerim okuma, kaza ve nafile namazları kılma, gündüzünde ise oruç tutma tavsiye edilmiştir. Depremler nedeniyle hayır ve hasenata daha fazla önem verilmeli, evini, yuvasını kaybeden insanlar için çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla deprem bölgesindeki mağdur, muhtaç insanların yardımına koşma gayretimize devam etmeliyiz. Dualarımızın kabul olması için bu tür vesileleri fırsat bilmeliyiz.
Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenab-ı Hakk’ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Bu gece, Kur’an okunarak, dua ve istiğfar yapılarak, kaza ve nafile namazı kılınarak ve yoksullara yardım edilerek ihya edilir.
Allah Rasûlü, üç aylardan Recep ve Şâban aylarına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan’a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan birtakım geceleri ise özellikle ibadetle geçirmiştir. Bu gecelerden biri olan Şâban ayının on beşinci gecesiyle ilgili olarak Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır: “Allah Teâlâ, Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve Kelb kabilesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” Recep ayı, içinde Regâib ve Mi’rac gecelerini saklarken, Şâban ayı, Berât gecesi ile taçlanmaktadır. Böylesi zamanların değerini, Allah’ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Bu sebeple Allah Rasûlü’nün, “Allah’ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmesinin arkasında, inananları Kur’an ikliminin egemen olduğu Ramazan ayına hazırlama arzusu yatmaktadır da denilebilir.
BERAT GECESİNDE ORUÇ TUTULMALI MI?
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.
Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi: “Resulullah hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30) Başka bir rivayette, “Pek az bir kısmı hariç, Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” denilmektedir. (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30).
“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin,
gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından
fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe
eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık
vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu,
ona da istediğini vereyim”6. der.
Berat gecesinde neler oldu?
Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;
“Apaçık Kitaba yemin olsun ki Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.
Berat gecesi hakkında hadisi şerifler neler?
Berat gecesi hakkında Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)
Diğer bir hadiste de şöyle buyruluyor:
“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)