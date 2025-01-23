Berat kandili özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. İslam dininde her gün değerli olsa da kandil ve bayram gibi günler daha da önem kazanmaktadır. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının 15. gecesidir. Peki 2025 Berat Kandili ne zaman? Berat kandili fazileti nedir? Bu sene Şaban ayının 1. günü hangi tarihe denk geliyor? İşte Diyanet'in yayınladığı takvime göre Berat kandili tarihi ve önemi hakkında bilgiler...
Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili için artık az bir zaman kaldı. İslam dünyasında oldukça önemli olan tövbe ve duaların edileceği, ibadetlerin artarak süreceği Berat gecesi günahlardan arınma, temize çıkma ilahi af anlamlarına gelmektedir. Af ve mağfiret gecesi olarak idrak edilecek olan Berat Kandili'nin önemi ve fazileti hakkındaki bilgileri yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2025 Berat Kandili tarihi.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet'in 2025 yılı dini günler takvimine göre, Şaban ayının 1. günü 31 Ocak Cuma gününe denk geliyor.
BERAT KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Diyanet'ten alınan bilgilere göre, Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.
Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
BERAT KANDİLİİN FAZİLETİ NEDİR, BU GECEDE NELER YAPILMALIDIR?
Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenab-ı Hakk’ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Bu gece, Kur’an okunarak, dua ve istiğfar yapılarak, kaza ve nafile namazı kılınarak ve yoksullara yardım edilerek ihya edilir.
Allah Rasûlü, üç aylardan Recep ve Şâban aylarına, bu ayların sonuncusu ve tüm senenin sultanı olan Ramazan’a hazırlayıcı olmaları bakımından değer vermiş ve bu aylarda bulunan birtakım geceleri ise özellikle ibadetle geçirmiştir.
Bu gecelerden biri olan Şâban ayının on beşinci gecesiyle ilgili olarak Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır: “Allah Teâlâ, Şâban’ın on beşinci gecesi dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve Kelb kabilesine ait koyunların kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” Recep ayı, içinde Regâib ve Mi’rac gecelerini saklarken, Şâban ayı, Berât gecesi ile taçlanmaktadır.
Böylesi zamanların değerini, Allah’ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetine bağlamak en doğru yaklaşım olarak görünmektedir. Bu sebeple Allah Rasûlü’nün, “Allah’ım! Recep ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmesinin arkasında, inananları Kur’an ikliminin egemen olduğu Ramazan ayına hazırlama arzusu yatmaktadır da denilebilir.
Gümüşhane İl Müftülüğü olarak Berâet Gecesinin milletimize, Âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diler, yaşadığımız asrın felaketi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve mağdur durumdaki vatandaşlarımıza da sıhhat afiyet ve en kısa zamanda normal hayatlarına dönebilmelerini temenni ederiz.