BİLİM İNSANLARI UYARDI: Fazla uyku beyine zarar veriyor mu?

Yetersiz uykunun sağlığa zarar verdiği uzun süredir biliniyordu. Ancak Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, aşırı uykunun da beyin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ortaya koydu. Peki, kaç saat uyku beyne zarar verir? Fazla uyku hangi hastalıklara yol açar?

1 /6 Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yürütülen yeni araştırma, aşırı uykunun beyin sağlığı için tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, günde ortalama 9 saatten fazla uyumanın, beyin yaşlanmasını hızlandırarak bunama ve Alzheimer riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

2 /6 Araştırmacılar, aşırı uykunun beyin yaşını ortalama 6,5 yıl artırabildiğini belirtti. Ayrıca, depresif belirtiler gösteren bireylerde bu düşüş daha belirgin olsa da, depresyon belirtisi olmayanlarda da benzer bilişsel gerileme gözlemlendi.

3 /6 AŞIRI UYKU HANGİ HASTALIĞA NEDEN OLUR? Çalışmayı değerlendiren Prof. Young, “Uyku süresi ve düzenindeki bozulmalar, Alzheimer hastalığı ve genel bilişsel gerileme riskinde artışla ilişkilidir” ifadelerini kullandı. Bu bulgular, daha önce Psychiatry Research dergisinde yayımlanan bir çalışmayla da örtüşüyor. Söz konusu çalışmada, gecelik 8 saatten fazla uyumanın bunama riskini %64 oranında artırabileceği belirtilmişti.





4 /6 UZUN UYKU NEDEN ZARARLI OLABİLİR? Uzmanlar, uzun uykunun beyne zarar verme mekanizmasının henüz tam olarak açıklanamadığını belirtse de, sirkadiyen ritimlerin bozulmasının bu etkilerin temelinde olabileceğini düşünüyor. Özellikle gündüz uykularının, beynin toksinleri temizleme sürecine zarar verdiği öne sürülüyor.



5 /6 ALZHEİMER’DAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ? Son araştırmalar, Alzheimer riskinin yaşam tarzı seçimleriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Alzheimer vakalarının neredeyse yarısının; işitme kaybı, yüksek kolesterol, görme bozuklukları ve egzersiz eksikliği gibi 14 faktörün kontrol altına alınmasıyla önlenebileceği belirtilmişti.







