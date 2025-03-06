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BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılıyor

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılıyor

13:136/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>BİLSEM sınav sonuçları</p>
BİLSEM sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM sınav sonuçları takvimi doğrultusunda sınav sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü açıklanacak. Peki bireysel değerlendirme uygulama randevuları ne zaman alınacak? İşte 2025 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı.

2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavda gözler yeni MEB sonuç takvimine çevrildi. Peki, 2025 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM sınav sonuçları takvimi doğrultusunda sınav sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında T.C kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sonuçlarını sorgulayabilecek. MEB tarafından sonuç sorgulama linki yayımlandığı zaman haberin içine eklenecektir.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 BİLSEM TAKVİMİ

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

#BİLSEM sınav sonuçları
#MEB
#BİLSEM

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