BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.





BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacaktı. Ancak ertelendiği duyuruldu.

İlgili kılavuza göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

BİLSEM SONUÇ EKRANI







