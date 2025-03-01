BİLSEM sonuçları T.C No ile sorgulama ekranı MEB.gov.tr ile takip ediliyor. "2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi" güncellendi. Ön değerlendirme sınavına katılan öğrenciler "BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirmeler ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. BİLSEM sonuçları için 28 Şubat Cuma günü başlayan bekleyiş, MEB'den gelen açıklama ile son buldu. BİLSEM sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, BİLSEM sınav sonuçlarının 28 Şubat tarihi yerine ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. Bu gecikmenin nedeninin ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen kar tatilleri nedenli olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.
BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacaktı. Ancak ertelendiği duyuruldu.
İlgili kılavuza göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2025
BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.
BİLSEM sınav sonuçları 28 Şubat Cuma günü saat 09.00 itibariyle MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Sonuçlar açıklandığında haberimizden de bu ekrana ulaşmak mümkün olacak.
DETAYLI TAKVİM MEB'İN SONUÇ SAYFASINDA YER ALACAK
BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.