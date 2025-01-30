BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2 ay sürecek olan ön değerlendirme sınav uygulamaları 23 Şubat'ta tamamlanacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesine kaç gün kaldı? Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular ne zaman alınacak? İşte detaylar.
Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan BİLSEM değerlendirmeler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ise duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM ön değerlendirme sınavları, 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2 ay sürecek sınav uygulamaları 23 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
BİLSEM değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
BİLSEM Bireysel değerlendirme uygulama randevuları ne zaman?
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak?
BİLSEM kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.