Zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan BİLSEM değerlendirmeler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ise duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?