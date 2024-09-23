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BİM Eylül ayının son indirim kataloğunu yayınladı! BİM 24-27 Eylül indirimli aktüel ürünler listesi

BİM Eylül ayının son indirim kataloğunu yayınladı! BİM 24-27 Eylül indirimli aktüel ürünler listesi

13:2223/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günlerine özel yayımlanan kataloglar mağazalarda satışa sunuluyor. BİM’in eylül ayının son günlerine doğru yayınladığı katalogda yer alan ürünler ekim ayının ilk gününden itibaren müşterilerle buluşmaya başlayacak. Bu hafta BİM'de motosiklet, yatak, midi fırın, meyve sıkacağı fırsatı müşterilere sunuluyor. BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 24-27 Eylül Salı ve Cuma günü raflarda yerini alacak indirimli aktüel ürünler listesi...

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