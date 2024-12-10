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BİM aktüel 13 Aralık Cuma kataloğu yayımlamdı: 125cc motosiklet, Tecno Spark Go, el mikseri, fanlı konvektör geliyor

BİM aktüel 13 Aralık Cuma kataloğu yayımlamdı: 125cc motosiklet, Tecno Spark Go, el mikseri, fanlı konvektör geliyor

11:4410/12/2024, mardi
G: 10/12/2024, mardi
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. BİM'de bu hafta 125cc motosiklet, kahve makinesi, el mikseri, Tecno Spark Go telefon, fanlı konvektör gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 13 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 13 Aralık 2024 kataloğu ve haftanın bim aktüel ürünleri...

13 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Işıklı Dekor 399 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL

Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL

Figürlü Metal Mumluk 129 TL

Işıklı Dekor 299 TL

Mini Dekor 79 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL

Çift Kişilik Battaniye 429 TL

TV Battaniye 399 TL

Düdüklü Tencere 3.850 TL

Karnıyarık Tencere 979 TL

Wok Tava 649 TL

Tava 32 cm 619 TL

5'li Servis Seti 279 TL

Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL

Şampuan 85 TL

Tuvalet Kağıdı 249 TL

Kağıt Havlu 139 TL

Şampuan 625 ml 129 TL

Bebek Bezi 309 TL

Kurşun Asker Biblo 179 TL

Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL

Dekoratif Kapı Süsü 269 TL

5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL

Hypercore Powerbank 599 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

Gaming Kulaklık Standı 229 TL

Gaming Mini Klavye 139 TL

Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL

Labne 3x180 g 89,50 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL

Domates Salçası 1650 g 79,50 TL

Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL

Mısır Yağı 5 L 255 TL

Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

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