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BİM aktüel 20 Aralık Cuma kataloğu yayımlamdı: Mutfak robotu ve şarjlı kablosuz süpürge geliyor

BİM aktüel 20 Aralık Cuma kataloğu yayımlamdı: Mutfak robotu ve şarjlı kablosuz süpürge geliyor

15:4016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. BİM'de bu hafta mutfak robotu, otomatik Türk kahve makinesi, şarjlı kablosuz süpürge gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 20 Aralık 2024 Cuma kataloğu ve haftanın bim aktüel ürünleri...

20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri

Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

Kumtel Mutfak Robotu 975 TL

Mutfak Baskülü Cam 199 TL

Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL

Mini Hoparlör 379 TL

Seyahat Kablo Seti 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Wag Maşası 495 TL



Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 99 TL

Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL

Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL

Melamin Desenli Şekerlik 99 TL

Melamin Ekmeklik 59 TL

Kokina Çift Cidarlı Kupa 240 cc 159 TL

Lav 6 kişilik Kokina Çay Seti 279 TL

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL

Seramik Işıklı Ev 189 TL

3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 229 TL

Müzik Kutusu 249 TL

Oduncu Gömlek Erkek 289 TL

Dolgulu Mont Erkek Çocuk 499 TL

Dolgulu Mont Kız Çocuk 499 TL

El Çantası Erkek 17x21x8,5 cm 279 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 259 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Pijama Takımı Kadın 439 TL

Pijama Takımı Erkek 459 TL

Pijama Takımı Çocuk 349 TL

Terlik Erkek 99 TL

Terlik Erkek 65 TL

Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL

Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL

Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL

Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

Emaye Sosluk 189 TL

Emaye Çaydanlık 599 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL

Mutfak Gereçleri 45 TL

Saklama Kabı Seti 109 TL

Şampiyonluk Parkuru 649 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL

Sürtmeli Büyük Teker Araba 119 TL

Su Atan Sürtmeli İtfaiye 299 TL

Oyuncak Dozer Aracı 99 TL

Oyuncak Odun Taşıyan Traktör 259 TL

Manyetik Tablet Yazı Tahtası 89 TL

Oyuncak Yol Seti 80 Parça 399 TL

4-6 Yaş Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Bloklu Şato 35 Parça 279 TL

Oyuncak Karavan Seti 229 TL

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