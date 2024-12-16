BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. BİM'de bu hafta mutfak robotu, otomatik Türk kahve makinesi, şarjlı kablosuz süpürge gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /9 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 20 Aralık 2024 Cuma kataloğu ve haftanın bim aktüel ürünleri...

2 /9 20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL Kumtel Mutfak Robotu 975 TL Mutfak Baskülü Cam 199 TL Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL Mini Hoparlör 379 TL Seyahat Kablo Seti 249 TL Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL Wag Maşası 495 TL





3 /9 Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 99 TL Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL Melamin Desenli Şekerlik 99 TL Melamin Ekmeklik 59 TL Kokina Çift Cidarlı Kupa 240 cc 159 TL Lav 6 kişilik Kokina Çay Seti 279 TL Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL Seramik Işıklı Ev 189 TL 3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 229 TL Müzik Kutusu 249 TL

4 /9 Oduncu Gömlek Erkek 289 TL Dolgulu Mont Erkek Çocuk 499 TL Dolgulu Mont Kız Çocuk 499 TL El Çantası Erkek 17x21x8,5 cm 279 TL Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 259 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL Pijama Takımı Kadın 439 TL Pijama Takımı Erkek 459 TL Pijama Takımı Çocuk 349 TL Terlik Erkek 99 TL Terlik Erkek 65 TL

5 /9 Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL Emaye Sosluk 189 TL Emaye Çaydanlık 599 TL Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL Mutfak Gereçleri 45 TL Saklama Kabı Seti 109 TL Şampiyonluk Parkuru 649 TL Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL Sürtmeli Büyük Teker Araba 119 TL Su Atan Sürtmeli İtfaiye 299 TL Oyuncak Dozer Aracı 99 TL Oyuncak Odun Taşıyan Traktör 259 TL Manyetik Tablet Yazı Tahtası 89 TL Oyuncak Yol Seti 80 Parça 399 TL 4-6 Yaş Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL Bloklu Şato 35 Parça 279 TL Oyuncak Karavan Seti 229 TL

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