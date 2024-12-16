BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. BİM'de bu hafta mutfak robotu, otomatik Türk kahve makinesi, şarjlı kablosuz süpürge gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 20 Aralık 2024 Cuma kataloğu ve haftanın bim aktüel ürünleri...
20 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri
Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
Kumtel Mutfak Robotu 975 TL
Mutfak Baskülü Cam 199 TL
Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL
Mini Hoparlör 379 TL
Seyahat Kablo Seti 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Wag Maşası 495 TL
Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 99 TL
Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL
Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL
Melamin Desenli Şekerlik 99 TL
Melamin Ekmeklik 59 TL
Kokina Çift Cidarlı Kupa 240 cc 159 TL
Lav 6 kişilik Kokina Çay Seti 279 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL
Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL
Seramik Işıklı Ev 189 TL
3 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev 229 TL
Müzik Kutusu 249 TL
Oduncu Gömlek Erkek 289 TL
Dolgulu Mont Erkek Çocuk 499 TL
Dolgulu Mont Kız Çocuk 499 TL
El Çantası Erkek 17x21x8,5 cm 279 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 259 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL
Pijama Takımı Kadın 439 TL
Pijama Takımı Erkek 459 TL
Pijama Takımı Çocuk 349 TL
Terlik Erkek 99 TL
Terlik Erkek 65 TL
Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL
Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL
Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
Emaye Sosluk 189 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL
Mutfak Gereçleri 45 TL
Saklama Kabı Seti 109 TL
Şampiyonluk Parkuru 649 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL
Sürtmeli Büyük Teker Araba 119 TL
Su Atan Sürtmeli İtfaiye 299 TL
Oyuncak Dozer Aracı 99 TL
Oyuncak Odun Taşıyan Traktör 259 TL
Manyetik Tablet Yazı Tahtası 89 TL
Oyuncak Yol Seti 80 Parça 399 TL
4-6 Yaş Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Bloklu Şato 35 Parça 279 TL
Oyuncak Karavan Seti 229 TL