BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 31 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya buharlı temizleme makinesi, şarjlı mop ve tek gözlü elektrikli ocak gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM 31 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Buharlı Temizleme Makinesi 3,950 TL
Süpürge 1,975 TL
Şarjlı Mop 1,950 TL
Kablosuz Hoparlör 399,00 TL
Bisiklet çeşitleri 19,990 TL
İnce Teker elektrikli bisiklet 14,990 TL
Karnıyarık Tencere 999,00 TL
Cam Meyvelik 259,00 TL
Metal Sunum Tepsi 29,50 TL
Tığ Çeşitleri 19,50 TL
Şiş Çeşitleri 27,50 TL
Terzi Makası 27,50 TL
Saklama Kabı 199,00 TL
Tek Fiyat Emaya Ürünler 199,00 TL
Servis Gereçleri 99,00 TL
Un Eleği 49,50 TL
Alez 269,00 TL
Çarşaf 179,00 TL
Şemsiye 129,00 TL
Vakumlu Hurç
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL
APP'li Gece Lambası 639 TL
KeySmart Blender Set 1.290 TL
Bebek 229,00 TL
Nakışlı Defter 189,00 TL
3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL
Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL
Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL
4'lü Tatlı Kasesi 179 TL
Cem Servis Gereçleri 99 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL
English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL
Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL
Pratik Yumurtalık 89 TL
Un Eleği 49,50 TL
Silikon Set 119 TL
Tefal Karnıyarık Tencere ~26 cm 999 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 259 TL
Cam Büyük Kase 159 TL
6'lı Cam Kase Seti 179 TL
6'lı Cam Espresso Fincanı 99 TL
Çelik Kahve Öğütücü 249 TL
Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL
LAV 6'lı Çay Bardağı 109 TL
5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL
Barbie Bebek 229 TL
Ev Çay Seti 299 TL
4 Puzzle 1 Arada 59 TL
Oyuncak Kamyonlar 59 TL
Oyuncak Bebek ~23 cm 99 TL
Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL
Oyuncak Figür 59 TL
Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL
Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL
Sevimli Pervane 129 TL
Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL
Lisanslı Puzzle 89 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
Geometrik Puzzle 64 Parça 249 TL
Fotoğraf Albümü 129 TL
Kahve Kokulu Defter 39 TL