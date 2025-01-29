BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 31 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya buharlı temizleme makinesi, şarjlı mop ve tek gözlü elektrikli ocak gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM 31 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU Buharlı Temizleme Makinesi 3,950 TL Süpürge 1,975 TL Şarjlı Mop 1,950 TL Kablosuz Hoparlör 399,00 TL Bisiklet çeşitleri 19,990 TL İnce Teker elektrikli bisiklet 14,990 TL

3 /8 Karnıyarık Tencere 999,00 TL Cam Meyvelik 259,00 TL Metal Sunum Tepsi 29,50 TL Tığ Çeşitleri 19,50 TL Şiş Çeşitleri 27,50 TL Terzi Makası 27,50 TL

4 /8 Saklama Kabı 199,00 TL Tek Fiyat Emaya Ürünler 199,00 TL Servis Gereçleri 99,00 TL Un Eleği 49,50 TL Alez 269,00 TL Çarşaf 179,00 TL Şemsiye 129,00 TL Vakumlu Hurç

5 /8 Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL APP'li Gece Lambası 639 TL KeySmart Blender Set 1.290 TL Bebek 229,00 TL Nakışlı Defter 189,00 TL

6 /8 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL 4'lü Tatlı Kasesi 179 TL Cem Servis Gereçleri 99 TL Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL Pratik Yumurtalık 89 TL Un Eleği 49,50 TL Silikon Set 119 TL

7 /8 Tefal Karnıyarık Tencere ~26 cm 999 TL Cam Ayaklı Meyvelik 259 TL Cam Büyük Kase 159 TL 6'lı Cam Kase Seti 179 TL 6'lı Cam Espresso Fincanı 99 TL Çelik Kahve Öğütücü 249 TL Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL LAV 6'lı Çay Bardağı 109 TL