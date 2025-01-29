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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 31 Ocak 2025 Cuma günü buharlı temizleme makinesi, şarjlı mop ve elektrikli ocak geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 31 Ocak 2025 Cuma günü buharlı temizleme makinesi, şarjlı mop ve elektrikli ocak geliyor

13:2129/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 31 Ocak 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya buharlı temizleme makinesi, şarjlı mop ve tek gözlü elektrikli ocak gibi birçok üründe yeni indirim kataloğunda yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 10 Ocak 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM 31 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Buharlı Temizleme Makinesi 3,950 TL

Süpürge 1,975 TL

Şarjlı Mop 1,950 TL

Kablosuz Hoparlör 399,00 TL

Bisiklet çeşitleri 19,990 TL

İnce Teker elektrikli bisiklet 14,990 TL

Karnıyarık Tencere 999,00 TL

Cam Meyvelik 259,00 TL

Metal Sunum Tepsi 29,50 TL

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

Şiş Çeşitleri 27,50 TL

Terzi Makası 27,50 TL

Saklama Kabı 199,00 TL

Tek Fiyat Emaya Ürünler 199,00 TL

Servis Gereçleri 99,00 TL

Un Eleği 49,50 TL

Alez 269,00 TL

Çarşaf 179,00 TL

Şemsiye 129,00 TL

Vakumlu Hurç

Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

KeySmart Blender Set 1.290 TL

Bebek 229,00 TL

Nakışlı Defter 189,00 TL

3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL

Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL

Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL

4'lü Tatlı Kasesi 179 TL

Cem Servis Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL

English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL

Pratik Yumurtalık 89 TL

Un Eleği 49,50 TL

Silikon Set 119 TL

Tefal Karnıyarık Tencere ~26 cm 999 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 259 TL

Cam Büyük Kase 159 TL

6'lı Cam Kase Seti 179 TL

6'lı Cam Espresso Fincanı 99 TL

Çelik Kahve Öğütücü 249 TL

Keramika Kahve Fincan Seti 329 TL

LAV 6'lı Çay Bardağı 109 TL

5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL

Barbie Bebek 229 TL

Ev Çay Seti 299 TL

4 Puzzle 1 Arada 59 TL

Oyuncak Kamyonlar 59 TL

Oyuncak Bebek ~23 cm 99 TL

Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL

Oyuncak Figür 59 TL

Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL

Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL

Sevimli Pervane 129 TL

Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL

Lisanslı Puzzle 89 TL

Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL

Geometrik Puzzle 64 Parça 249 TL

Fotoğraf Albümü 129 TL

Kahve Kokulu Defter 39 TL

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