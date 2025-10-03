Yeni Şafak
BİM aktüel 3 Ekim 2025 kataloğu yayımlandı! Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli satışa sunulacak?

BİM aktüel 3 Ekim 2025 kataloğu yayımlandı! Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli satışa sunulacak?

10:443/10/2025, Cuma
3 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Cuma günü mağaza raflarında Ekim ayı içerisindeki ilk aktüel katalog satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında Cep Telefonu, Mini Buzdolabı, Ütü Masası, Çaydanlık, 48 Parça Yemek Takımı gibi ilgi çekici ürünler yer alıyor. Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? İşte BİM aktüel 3 Ekim 2025 kataloğu görümtüleme ekranı.

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Dijitsu 55 İnç UHD Google TV 14.990 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Senna 32 İnç HD Ready Google LED TV 6.250 TL

Mini Buzdolabı 4.990 TL

Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL

Blender Seti 1.750 TL

Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

Nostaljik Radyo 849 TL

Portatif Mini Masaj Aleti 1.290 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL




























Özel Lisanslı Araçlar 99 TL

Cırt Cırtlı Kitaplar 199 TL

Oyuncak Mutfak Aletleri 149 TL

Tekerlekli Mutfak Arabası 299 TL

Rubik Abaküs Oyunu 109 TL

Dino İş Araçları 79 TL

Oyuncak Bebek Seti 89 TL

Oyuncak Temizlik seti 129 TL

Pilli İstasyonlu Tren 229 TL

Çantalı Oyuncak Diş Doktoru Seti 129 TL

Mega Pokemon Tatil Seti 399 TL




























Çift Kişilik Battaniye 649 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Yastık Kılıfı 149 TL

Yüz Havlusu 139 TL

El Havlusu 85 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL

Ayak Havlusu 149 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü 369 TL

Lüx Kapitoneli Yastık 209 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL































Kelebek Kurutmalık 649 TL

Ütü Masası 799 TL

Çok Amaçlı Mutfak Seti 279 TL

Vakumlu Saklama Kabı 15 TL

Akasya Kesme/Sunum Tahtası 199 TL

Gold Kulplu Kupa 175 TL

Cam Saklama Kabı 89 TL

Elysia Kupa 229 TL

Elysia Çay Bardağı 299 TL

Elysia Çay Tabağı 169 TL

Kare Borcam 479 TL

Sensörlü Çöp Kovası 549 TL































48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.750 TL

Gold Rimli Çay Seti 449 TL

Çelik Çaydanlık 1.190 TL

Tava 449 TL

Karnıyarık Tenceresi 699 TL

Sahan 399 TL

Derin Tencere 699 TL

Bıçak Seti 599 TL

24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL

Ayaklı Meşrubat Bardağı 249 TL

























