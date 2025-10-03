3 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Cuma günü mağaza raflarında Ekim ayı içerisindeki ilk aktüel katalog satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında Cep Telefonu, Mini Buzdolabı, Ütü Masası, Çaydanlık, 48 Parça Yemek Takımı gibi ilgi çekici ürünler yer alıyor. Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? İşte BİM aktüel 3 Ekim 2025 kataloğu görümtüleme ekranı.

1 /6 Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

2 /6 BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 55 İnç UHD Google TV 14.990 TL Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL Senna 32 İnç HD Ready Google LED TV 6.250 TL Mini Buzdolabı 4.990 TL Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL Blender Seti 1.750 TL Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL Nostaljik Radyo 849 TL Portatif Mini Masaj Aleti 1.290 TL Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL























































3 /6 Özel Lisanslı Araçlar 99 TL Cırt Cırtlı Kitaplar 199 TL Oyuncak Mutfak Aletleri 149 TL Tekerlekli Mutfak Arabası 299 TL Rubik Abaküs Oyunu 109 TL Dino İş Araçları 79 TL Oyuncak Bebek Seti 89 TL Oyuncak Temizlik seti 129 TL Pilli İstasyonlu Tren 229 TL Çantalı Oyuncak Diş Doktoru Seti 129 TL Mega Pokemon Tatil Seti 399 TL























































4 /6 Çift Kişilik Battaniye 649 TL Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL Yastık Kılıfı 149 TL Yüz Havlusu 139 TL El Havlusu 85 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL Ayak Havlusu 149 TL Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü 369 TL Lüx Kapitoneli Yastık 209 TL Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL





























































5 /6 Kelebek Kurutmalık 649 TL Ütü Masası 799 TL Çok Amaçlı Mutfak Seti 279 TL Vakumlu Saklama Kabı 15 TL Akasya Kesme/Sunum Tahtası 199 TL Gold Kulplu Kupa 175 TL Cam Saklama Kabı 89 TL Elysia Kupa 229 TL Elysia Çay Bardağı 299 TL Elysia Çay Tabağı 169 TL Kare Borcam 479 TL Sensörlü Çöp Kovası 549 TL



























































