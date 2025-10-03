3 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Cuma günü mağaza raflarında Ekim ayı içerisindeki ilk aktüel katalog satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında Cep Telefonu, Mini Buzdolabı, Ütü Masası, Çaydanlık, 48 Parça Yemek Takımı gibi ilgi çekici ürünler yer alıyor. Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? İşte BİM aktüel 3 Ekim 2025 kataloğu görümtüleme ekranı.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.
BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç UHD Google TV 14.990 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Senna 32 İnç HD Ready Google LED TV 6.250 TL
Mini Buzdolabı 4.990 TL
Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL
Blender Seti 1.750 TL
Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL
Nostaljik Radyo 849 TL
Portatif Mini Masaj Aleti 1.290 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL
Özel Lisanslı Araçlar 99 TL
Cırt Cırtlı Kitaplar 199 TL
Oyuncak Mutfak Aletleri 149 TL
Tekerlekli Mutfak Arabası 299 TL
Rubik Abaküs Oyunu 109 TL
Dino İş Araçları 79 TL
Oyuncak Bebek Seti 89 TL
Oyuncak Temizlik seti 129 TL
Pilli İstasyonlu Tren 229 TL
Çantalı Oyuncak Diş Doktoru Seti 129 TL
Mega Pokemon Tatil Seti 399 TL
Çift Kişilik Battaniye 649 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Yastık Kılıfı 149 TL
Yüz Havlusu 139 TL
El Havlusu 85 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL
Ayak Havlusu 149 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL
Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü 369 TL
Lüx Kapitoneli Yastık 209 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Ütü Masası 799 TL
Çok Amaçlı Mutfak Seti 279 TL
Vakumlu Saklama Kabı 15 TL
Akasya Kesme/Sunum Tahtası 199 TL
Gold Kulplu Kupa 175 TL
Cam Saklama Kabı 89 TL
Elysia Kupa 229 TL
Elysia Çay Bardağı 299 TL
Elysia Çay Tabağı 169 TL
Kare Borcam 479 TL
Sensörlü Çöp Kovası 549 TL
48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.750 TL
Gold Rimli Çay Seti 449 TL
Çelik Çaydanlık 1.190 TL
Tava 449 TL
Karnıyarık Tenceresi 699 TL
Sahan 399 TL
Derin Tencere 699 TL
Bıçak Seti 599 TL
24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.490 TL
Ayaklı Meşrubat Bardağı 249 TL