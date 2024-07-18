BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. İşte İM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

1 / 7 Iphone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL

Typ C - Typ C Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL











2 / 7 SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL

Katlanır Şezlong 849 TL

Ayak Pompası 199 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

Yunus Deniz Yatağı 399 TL

Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

Donut Deniz Simidi 249 TL

Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL













3 / 7 TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL

Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Corby Control Smart Drone 1.499 TL

Katlanır Yatak 1.399 TL

Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL















4 / 7 Barbie Bebek 169 TL

Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL

3’lü Arabalar 199 TL

Oyuncak Kamyon 56 cm 399 TL

Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL

Oyuncak Puset 149 TL

Kumbara 22,50 TL

Doktor Seti 79 TL

Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Kedi Tüy Tarağı 59 TL

Çantalı Dikiş Seti 59 TL







5 / 7 Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL

2’li Yastık Kılıfı 59 TL

Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Elbise 129 TL

Yüz Havlusu 65 TL















6 / 7 Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 510 cc 32,50 TL

Tava Koruma Aparatı 19,50 TL











