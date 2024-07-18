BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. İşte İM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...
Iphone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL
Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL
Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL
Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL
Typ C - Typ C Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL
SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL
Katlanır Şezlong 849 TL
Ayak Pompası 199 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL
Yunus Deniz Yatağı 399 TL
Pencereli Deniz Yatağı 269 TL
Donut Deniz Simidi 249 TL
Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL
TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL
Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL
Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL
Corby Control Smart Drone 1.499 TL
Katlanır Yatak 1.399 TL
Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL
Fakir Tost Makinesi 1.699 TL
Barbie Bebek 169 TL
Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL
3’lü Arabalar 199 TL
Oyuncak Kamyon 56 cm 399 TL
Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL
Oyuncak Puset 149 TL
Kumbara 22,50 TL
Doktor Seti 79 TL
Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
Kedi Tüy Tarağı 59 TL
Çantalı Dikiş Seti 59 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL
2’li Yastık Kılıfı 59 TL
Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL
Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Elbise 129 TL
Yüz Havlusu 65 TL
Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL
Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL
9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL
Melamin Kek Fanusu ve Spatula 199 TL
Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 510 cc 32,50 TL
Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 1,5L 49 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 2,5L 59 TL
Yeşillik Saklama Kabı 79 TL
Uzun Saklama Kabı 69,50 TL
Modüler Raf 299 TL
Kahvaltılık 125 TL
Organizerli Kahvaltılık 199 TL
Silikon 4’lü Muffin/ 16’lı Çikolata Kalıbı 49,50 TL
Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL
4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL
Katlanabilir Çamaşır Seles 25 L 169 TL