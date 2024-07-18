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BİM'de bu Cuma raflarda yerini alacaklar! BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: iPhone 12 cep telefonu, katlanır bisiklet, türk kahvesi makinesi, şişme bot...

10:54 - 18/07/2024 Thursday
Yeni Şafak

BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünler, yayımlanan aktüel katalog ürünleri aracılığı ile mağazalarda satışa sunuluyor. İşte İM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

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Iphone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL


Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL


Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL


Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL


Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL


Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL


Typ C - Typ C Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL






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SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL


Katlanır Şezlong 849 TL


Ayak Pompası 199 TL


Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL


Yunus Deniz Yatağı 399 TL


Pencereli Deniz Yatağı 269 TL


Donut Deniz Simidi 249 TL


Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL







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TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL


TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL


Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL


Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL


Corby Control Smart Drone 1.499 TL


Katlanır Yatak 1.399 TL


Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL


Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL


Fakir Tost Makinesi 1.699 TL








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Barbie Bebek 169 TL


Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL


3’lü Arabalar 199 TL


Oyuncak Kamyon 56 cm 399 TL


Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL


Oyuncak Puset 149 TL


Kumbara 22,50 TL


Doktor Seti 79 TL


Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL


Kedi Tüy Tarağı 59 TL


Çantalı Dikiş Seti 59 TL




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Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL


Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL


2’li Yastık Kılıfı 59 TL


Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL


Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL


Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL


Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL


Elbise 129 TL


Yüz Havlusu 65 TL








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Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL


Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL


Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL


Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL


9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL


Melamin Kek Fanusu ve Spatula 199 TL


Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 510 cc 32,50 TL


Tava Koruma Aparatı 19,50 TL







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Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 1,5L 49 TL


Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 2,5L 59 TL


Yeşillik Saklama Kabı 79 TL


Uzun Saklama Kabı 69,50 TL


Modüler Raf 299 TL


Kahvaltılık 125 TL


Organizerli Kahvaltılık 199 TL


Silikon 4’lü Muffin/ 16’lı Çikolata Kalıbı 49,50 TL


Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL


4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL


Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL


Katlanabilir Çamaşır Seles 25 L 169 TL


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