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Bingöl, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi son dakika? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar...

Bingöl, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi son dakika? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar...

16:3523/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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"Bingöl, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağı açıklanmıştı. Kar tatilinin etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bingöl, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi son dakika? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar...

"Bingöl, Kars ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi son dakika? Yarın hangi illerde okullar tatil?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerdeki öğrenci ve veliler tatil haberleri hakkında gelebilecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL, KARS VE AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

#Bingöl
#Kars
#kar tatili

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