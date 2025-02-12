"Bingöl okullar tatil mi son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Bingöl'de ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bingöl Valiliğinden henüz tatil ile ilgili duyuru gelmedi.

1 /5 "Bingöl okullar tatil mi son dakika? 13 Şubat Perşembe Bingöl'de okul var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

2 /5 BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ? Bingöl Valiliğinden henüz tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

3 /5 METEOROLOJİ UYARDI! UYARILAR KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 /5 ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.