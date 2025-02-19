Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçe, 1 beldede ve bir köyde bugün okullar tatil edildi. Kar yağışının sürdüğü Bingöl’de yarın okul olup olmayacağı hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Peki yarın okullar tatil mi? Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
Bingöl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler, yarın okul var mı? 20 Şubat Perşembe günü için Bingöl Valiliği yıkama yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirtti. İl Özel İdaresinin 54 hizmet aracı ve 115 personel ile köy ve bağlı yerleşim yerlerinde yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Usta, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada, görevinin başında olduğunu kaydetti.
Bingöl’de okullar tatil mi?
20 Şubat Perşembe günü yarın için Bingöl Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.
Bingöl’de bugün okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.
Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.