1. Göbeklitepe – Türkiye (MÖ 9600)

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul ediliyor. Taş devri insanlarının bu kadar gelişmiş bir mimariyi nasıl inşa ettiği hâlâ gizemini koruyor.

GÖBEKLİTEPE NEDEN ÖNEMLİ?

Neolitik döneme ait olan bu yer, yeryüzündeki ilk inanç merkezi olarak kabul edilmektedir.

GÖBEKLİTEPE'NİN GİZEMİ NEDİR?

Arkeologlar boyları 3 ila 6 metre arasında değişen “T” biçimindeki sütunların insan tasvirleri olduğunu düşünüyorlar.